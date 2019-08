Galaţi: Senatorul Nicolae Marin a demisionat din PSD Senatorul Nicolae Marin a declarat, vineri, ca a renuntat la calitatea de membru PSD si de chestor al Senatului si va activa ca parlamentar independent. "Intr-o democratie sanatoasa, dezbaterea si competitia sunt incurajate pentru ca aduc progres. Constat ca dezbaterile provocate de mine in ultima perioada in PSD Galati au deranjat si am fost izolat. Pentru binele tuturor, am hotarat sa renunt la calitatea de membru PSD si de chestor al Senatului si voi activa ca senator independent pana cand ma voi implica intr-un alt proiect politic. Le multumesc celor care sustin demersul meu chiar daca n-au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

