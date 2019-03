Stiri pe aceeasi tema

- Sloganul scris cu litere din metal inalte de un metru fusese amplasat pe un bloc din Galati in anii 70. Mesajul n-a fost deranjat de nimeni nici dupa Revolutie, singurul care a avut ceva „de spus” fiind vantul: litera P a fost doborata de o furtuna in 1995.

- Pericol pentru locuitorii din blocul M3 din Alba Iulia. Un cititor Alba24 a sesizat crapaturi mari pe suprafata imobilului cu opt etaje din cartierul Cetate. „Pericol pentru locuitorii din blocul M3. Crapaturile mari se intind pe aproape toata inalțimea blocului”, a scris cititorul Alba24. Reamintim…

- Zeci de membri ai comunitatii academice din Iasi vor protesta joi in fata Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Manifestarea este anuntata pentru ora 12:00. Adunarea va fi la "lei". Zeci de reprezentanti ai comunitati academice din Iasi au lansat un apel pentru apararea statului de drept. Aflati…

- UNPR Maramures se reorganizeaza la nivel judetean. In prezent, se afla in plin proces de strangere de semnaturi pentru alegerile europarlamentare. La Sighetu Marmatiei si Baia Mare au avut loc doua intruniri cu presedintii organizatiilor locale din Maramuresul istoric, respectiv, din zona Baii Mari.…

- Un iesean a recurs la o metoda cel putin inedita pentru a avea mai mult spatiu in locuinta. Barbatul si-a agatat masina de spalat de peretele exterior al imobilului. O parte dintre localnici s-au amuzat de "inventia" barbatului, dar politistii au inceput cercetarile.

- Mai mulți membri ai Academiei de Științe a Moldovei (AȘM) au semnat o declarație in care comunitatea științifica cere sa se convoace, in regim de urgența, Adunarea Generala al AȘM in care sa se aleaga și sa se numeasca un nou președinte interimar al instituției. Potrivit semnatarilor documentului, statutul…

- Mesaje obscene au fost scrise pe fatada Casei memoriale ”Avram Iancu” din Targu Mures.”Scandalos!!! Provocatori fara de minte au cutezat, astazi, sa murdareasca fatada unei cladiri de referinta din Targu-Mures, a Casei memoriale ”Avram Iancu", de pe strada care poarta (re)numele Craisorului muntilor,…