Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a batut fara mila un batran in scara unui bloc din Galati a fost prins de catre oamenii legii. Recidivistul a fugit de politisti timp de cinci zile, dar astazi, acesta a fost gasit intr-o cladire dezafectata din Țiglina 1, potrivit presei locale.

- Recidivistul care a batut crunt un batran de 75 de ani in scara unui bloc din Galati este de negasit. Au trecut cinci zile de la evenimentul nefericit. Acesta a furat 500 de euro si un telefon mobil.

- Un barbat din Galați a fost batut cu bestialitate in scara blocului. Poliția a deschis o ancheta in acest caz, dupa ce pe Facebook aui fost publicate imagini cu agresiunea, iar pricipalul suspect ar fi un barbat eliberat recent din inchisoare, in baza legii recursului compensatoriu.Surse din cadrul…

- Politia din Galati face ancheta dupa ce pe Facebook a aparut o filmare care prezinta un jaf realizat cu violenta. Victima este o persoana in varsta, iar agresorul ar fi un barbat eliberat recent din inchisoare, in baza legii recursului ...

- Un film deosebit de violent a fost postat in urma cu puține momente pe rețelele de socializare. Cei care au postat imaginile susțin ca incidentul s-ar fi petrecut intr-o scara de bloc din Galați.

- Politia din Galati face ancheta dupa ce pe Facebook a aparut o filmare care prezinta un jaf realizat cu violenta. Victima este o persoana in varsta, iar agresorul ar fi un barbat eliberat recent din inchisoare, in baza legii recursului compensatoriu.

- A fost batut, injurat si umilit intr-o autogara, fara ca cineva sa sara in apararea lui! Un episod de o barbarie iesita din comun, pe care l-a trait un tanar de 22 de ani. Acesta il acuza pe unul dintre angajatii autogarii ca l-a batut pana l-a lasat inconstient. Tanarul, care a fost lovit cu pumnii…