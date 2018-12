Galaţi: Patru oameni au murit de frig, în ultimele zile Potrivit Direcției de Sanatate Publica Galați, in perioada 28 noiembrie – 1 decembrie s-au inregistrat patru decese prin hipotermie. Din acestea, trei s-au inregistrat in mediul rural iar una in municipiul Galați. Primele doua decese prin hipotermie s-au inregistrat pe 28 noiembrie, fiind vorba despre un barbat de 48 de ani, gasit mort in casa și despre o femeie de 71 de ani, bolnava de demența senila, care a plecat de acasa și a fost gasita decedata intr-un canal, decesul fiind cauzat de hipotermie. Pe 30 noiembrie, un alt barbat de 72 de ani din mediul rural, o persoana fara locuința, a fost… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi extrem de scazute in județele Covasna și Harghita. Gerul naprasnic din timpul nopții a facut deja doua victime la Sfantu Gheorghe. Un barbat fara adapost a murit și un altul a ajuns la spital cu degeraturi dupa ce temperaturile au scazut și pana la minus 10 grade.

- Un barbat a fost gasit decedat, vineri dimineata, in parcul central din municipiul Sfantu Gheorghe, iar altul a fost transportat la spital in stare de hipotermie, ambii fiind victimele temperaturilor scazute...

- Ministerul Sanatatii anunța ca in ultima saptamana, au fost confirmate doua cazuri noi de meningita/meningo-encefalita cu virus West Nille, fiind inregistrate, in total, 268 de cazuri. Pana in prezent, 38 de oameni au murit, dintre care doi in ultima saptamana, potrivit Mediafax. De la debutul…

- Orașul canadian Calgary este in stare de urgența dupa ce intr-o singura noapte s-a depus un strat de zapada care pe alocuri a ajuns la 40 de centimetri, potrivit calgaryherald.com. A fost o noapte nemaivazuta de canadienii din Calgary de ...

- O batrana in varsta de 80 de ani este principala suspeta intr-un caz de posibil omor. In curtea femeii a fost descoperit un barbat in varsta de 77 de ani, fara suflare. Primele informatii arata ca femeia l-ar fi impins pe barbat pe scarile casei, iar cazatura i-a fost fatala. Suspecta neaga cele intamplate,…

- De la debutul sezonului 2018 pana in prezent, au fost inregistrate 237 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infecția cu virus West Nile, fiind inregistrate 30 decese la pacienți cu co-morbiditați, informeaza MEDIAFAX.Deși inițial, Ministerul Sanatații anunțase 25 de decese din aceasta…

- Doi oameni au murit, transporturile au fost paralizate iar aproape 400.000 de locuinte au ramas fara curent electric. Pasagerii unui avion, intre care se aflau si romani, au trecut prin mari emotii.

- Unul din trei decese inregistrate in randul femeilor din Romania, in timpul sarcinii sau la nastere, se produce pe fondul unei sarcini nemonitorizate de medic. Cele mai mari probleme sunt in mediul rural, unde asistenta prenatala este deficitara. Fundatia World Vision Romania a derulat, timp de doi…