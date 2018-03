Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de profesori din Galați au inventat parizerul fara adaos de nitrit, aditivul cancerigen fiind înlocuit cu șrot de catina. Adaosul de nitrit este folosit în industria carnii pentru fixarea culorii, dar cei patru profesori de șa Universitatea ”Dunarea…

- Un produs alimentar inovativ a fost realizat de o echipa de patru profesori de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul Universitații „Dunarea de Jos” din Galați, fiind vorba despre un parizer din carne de porc cu șrot de catina, fara adaos de nitrit. Cu acest produs echipa a castigat…

- Una dintre ”materiile” obligatorii pentru studentii Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii ”Dunarea de Jos” din Galati este sahul. Disciplina nu este studiata doar de cei 135 de studenti, ci si de profesori din toata tara care simt nevoia sa se recalifice.

- Atunci și Acum: Ecaterina Andronescu este un membru vechi al Partidului Social Democrat. Fostul ministru al Educației, care a adus mai multe schimbari in Educația din Romania, senatoarea aflata la al șaselea mandat in Legislativ a scapat dupa 4 ani de dosarul penal Microsoft și a fost inlaturata, la…

- Marele premiu al Salonului International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii "Pro Invent 2018" a revenit, vineri, USAMV Cluj-Napoca, pentru ”contributia remarcabila adusa inventicii romanesti”.

- Academia de Studii Economice din București organizeaza ”Zilele Porților Deschise” la Centrul Teritorial Deva (Piața Unirii, nr. 3), in zilele de 26 și 27 martie 2018. Evenimentul se adreseaza tuturor celor interesați sa urmeze ciclul universitar de licența la Academia de Studii Economice –…

- Un oraden isi va prezenta, in perioada 21 – 23 martie, cele mai noi brevete de inventie la Salonul International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii „Pro Invent”. Evenimentul se va desfasura la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Brevetele de inventie, pe care inginerul oradean le va expune…

- Aproape 45 de proiecte ale studentilor si cadrelor didactice de la Facultatea de Stiinta si Tehnologia Alimentelor, din cadrul USAMV Cluj-Napoca, vor fi prezentate publicului si specialistilor la Salonul International al Cercetarii, Inovarii...

- Anca Buzoianu, decanul Facultatii de Medicina din Cluj-Napoca, a primit Ordinul National de Merit al Republicii Franceze, printr-un decret semnat de presedintele Emmanuel Macron. Am intrebat-o ce inseamna aceasta distinctie in contextul acuzatiilor venite din presa franceza si care este soarta absolventilor…

- Scopul evenimentului este mediatizarea importanței impactului și a performanțelor pe care polimerii termoplastici le au in designul de produs. Intregul concept porneste de la faptul ca cu cat se cunosc mai bine proprietațile unui material, cu atat proiectarea și fabricarea produselor…

- Studenții clujeni de la Facultatea de Inginerie Electrica au realizat cea mai mare felicitare de 8 Martie din România. ”Felicitarea uriasa are 120 mp, cat pentru toate doamnele si domnisoarele din Cluj, și este afisata pe caminul 3 din Complexul Studentesc…

- Competiția Jeppesen-FIA-RAS lansata la inceputul anului universitar 2017/2018 de catre Facultatea de Inginerie Aerospațiala a Universitații Politehnica București și Regional Air Services – Aeroport Tuzla și-a desemnat caștigatorii. Prima ediție a inregistrat o surpriza notabila: nu mai puțin de 7 studenți…

- Magdalena Morosanu a infiintat sectia de diabet de la Spitalul de Urgenta din Galati, fiind in prezent conferentiar universitar la Facultatea de Medicina din Galati, si conduce o clinica de de nutritie si de diagnosticare a diabetului. „Greutatea normala este cel mai puternic atu al sanatatii noastre“,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca protestatarii din Piata Victoriei ar trebui sa protesteze la Cotroceni, deoarece “de acolo se asteapta o decizie”. “Cred ca ar trebui sa protesteze la Cotroceni pentru ca de acolo se asteapta o decizie”, a raspuns Dragnea intrebat de jurnalisti ce le…

- Cateva mii de oameni au protestat duminica seara in Piata Victoriei din Capitala fata de propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Manifestatii au avut loc si in mai multe orase din tara, intre care Timisoara,…

- Mai multe documente au fost ridicate miercuri de catre procurorii DNA de la sediul Facultatii de Textile Iasi, ancheta vizand comiterea unor infractiuni de coruptie, in perioada 2016-2017.Procurorii DNA Iasi au descins miercuri la Facultatea de Textile din cadrul Universitatii Gheorghe Asachi…

- Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare organizeaza cea de-a IX-a ediție a proiectului Liga AC LABS, organizat cu sprijinul Facultații de Automatica și Calculatoare și al Universitații Politehnica din Timișoara. In cadrul proiectului, marile companii de IT&C din…

- Fosta componenta de baza a echipelor de junioare din cadrul Clubului Scolar Zalau, in perioada cand sefa de catedra era Elena Tadici, Raluca Nicolae a ramas aproape de sportul pe semicerc si dupa ce a incheiat perioada de junioarat. Absolventa a Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii…

- Un student de la Facultatea de Agronomie din Braila este dat disparut de acasa. Madalin Stefanita Varga, din satul Titcov, comuna Frecatei, student al Facultatii de Inginerie si Agronomie din Braila, este cautat de oamenii legii dupa ce familia l-a dat disparut de acasa.

- Elena Udrea a precizat joi ca nu a terminat cursurile de master in Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala pe care le urma la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, deoarece nu a avut timpul necesar si nici starea de spirit pentru a studia temeinic teologia…

- Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca, pe motiv ca nu s-ar fi prezentat la niciun examen. Fostul ministru a explicat...

- Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa din cadrul Universitații „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Fostul ministru al Turismului nu s-a prezentat la niciun examen la masterul de Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala la care s-a inscris in 2016. Decanul Facultatii…

- Elena Udrea a primit o veste proasta! Blonda care a facut furori in politica a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca. In cadrul unui interviu, decanul facultatii a spus care e motivul pentru care vedeta nu va mai putea urma cursurile.…

- Petru Alexe, profesor la Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor din Galati, a efectuat mai multe studii despre nivelul de stres pe care il au animalele si pasarile in timpul cresterii si la momentul sacrificarii, care se transmite ulterior la om, concluzionand ca efectul este devastator asupra…

- DNA anunta stadiul dosarelor Microsoft, mentionand ca acuzatiile fata de fostii ministri Ecaterina Andronescu, Mihai Tanasescu, Dan Nica, Adriana Ticau, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu si Serban Mihailescu au fost clasate. "La data de 08 ianuarie 2018, fata de Andronescu Ecaterina,…

- PSD baga vrajba intre clujeni. Curg acuzatiile: Este o rusine, a adus dansatoare la un eveniment pe fonduri europene! Vicepresedintele PNL, deputatul Adrian Oros, prorector al USAMV Cluj, sustine ca numirea colegului sau Ioan Stefan Groza, vicepresedinte al Senatului universitatii, ca secretar de stat…

- Adrian Oros a declarat ca actualul ministru al Educatiei, Valentin Popa, si-a gasit un secretar de stat „pe masura”, in conditiile in care au fost putini cei care au dorit sa faca parte din echipa sa.”Numirea lui Ioan Stefan Groza ca secretar de stat in Ministerul Educatiei este o rusine…

- Brandul danez ECCO a castigat premiul ”2017 Best Casual Shoes" la Sina Fashion Best Taste 2017, ce a avut loc in Beijing in decembrie anul trecut. Premiile Sina Fashion Best Taste 2017 au rolul de a ajuta la informarea si educarea consumatorilor cu privire la marcile si produsele de inalta calitate.…

- Reprezentantii UBB Cluj-Napoca au declarat, marti, corespondentului Mediafax, ca selectia personalului didactic asociat remunerat in regim de plata cu ora se face la nivelul departamentului didactic si este avizata de Consiliul facultatii."Florian Coldea sustine, in cadrul Facultatii de…

- Câțiva profesori ai Facultații de Stiinta si Ingineria Alimentelor din Galati au realizat, în urma unor studii elaborate de laborator, un nectar probiotic de dovleac, cu beneficii uluitoare.

- Garanti Bank, una dintre cele mai dinamice banci de pe piața locala, il numește pe Iuliu Mureșan in funcția de Director General Adjunct, responsabil de coordonarea activitaților Ariei Risc: Risk Management, Control Intern, Compliance și Guvernanța Corporativa. Acesta iși va exercita noile responsabilitați…

- Nicolae Burnete, propus ministru al Cercetarii, este profesor la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, unde a fost decan al Facultatii de Mecanica. A mai detinut, intre altele, functia de director general adjunct la Directia Generala Invatamant Superior in cadrul Ministerului Educatiei Nationale.Nascut…

- Nicolae Burnete, propus de PSD pentru functia de ministru al Cercetarii, este presedintele Senatului Universitatii Tehnice Cluj-Napoca (UTCN) si director al Departamentului de Autovehicule Rutiere si Transporturi din cadrul Facultatii de Mecanica.Nicolae Burnete s-a nascut in 4 iunie 1960…

- Nicolae Burnete, propus de PSD pentru functia de ministru al Cercetarii, este presedintele Senatului Universitatii Tehnice Cluj-Napoca (UTCN) si director al Departamentului de Autovehicule Rutiere si Transporturi din cadrul Facultatii de Mecanica.

- Ioana Bran a fost propusa ca ministru al Tineretului și Sportului in guvernul condus de Viorica Dancila . Deputatul PSD de Satu Mare este fiica cea mica a milionarului Ioan Bran, cel care deține Distileriile Bran. Totodata, fratele ei a fost condamnat intr-un dosar de trafic de influența. Ioana Bran,…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, a decis, joi, Guvernul interimar, condus de Mihai Fifor. Hotararea de Guvern a fost data, potrivit Executivului, in scopul promovarii si protejarii…

- Ungureanu, despre traficul de organe: Exista suspiciuni de implicare a MApN, MAE, SIE, SRI VIDEO Vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, Emanuel Ungureanu (USR), cere explicatii publice avand suspiciuni ca mai multe institutii ar fi fost implicate in traficul de organe. Emanuel…

- Zilele trecute, la Hotelul Crowne Plaza din București a avut loc Gala Atletismului Romanesc , eveniment festiv unde Federația Romana de Atletism (FRA) le-a acordat premii sportivilor (seniori, juniori), antrenorilor și cluburilor cu cele mai importante rezultate obținute in anul 2017. De asemenea, au…

- Din fiecare tren care ajunge in Gara de Nord coboara zeci de protestatari dotati cu steaguri si bannere. Manifestantii se vor alatura celorlalte grupuri care ajung in Capitala. Demonstrantii intentioneaza sa opreasca la sediul Avocatului Poporului, la Curtea Constitutionala a Romaniei si la Consiliul…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Impactul direct al Universitatii Babes-Bolyai in economia municipiului Cluj-Napoca depaseste 190 de milioane de euro, arata rezultatele unei cercetari realizate in cadrul Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii.

- Mișcare-șoc, în plin scandal politic! Potrivit informațiilor aparute, Adrian Nița este noul purtator de cuvânt al PSD Piatra-Neamț. Decizia a fost anunțata astazi, 12 ianuarie, într-o conferința de presa ce a avut loc la sediul PSD. „M-am alaturat…

- Dorinta de a se perfectiona din punct de vedere profesional i-a adus profesorului Lucian Draguț Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de „Cavaler”, decoratia fiindu-i acordata de de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Distinctia a fost oferita „in semn de apreciere a eforturilor depuse…

- Flaviu este absolvent al Facultații de Drept a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, promoția 2017. Inainte de a fi student, aradeanul a studiat la Colegiul Național „Moise Nicoara”. La Institutul Național al Magistraturii (INM) a fost admis cu media generala 7,73, obținand la proba juridica 72…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Sanda Ileana Pelea – un nume pe care l-ați mai intalnit in paginile cotidianului Jurnal Aradean. S-a scris despre participarile și perfomanțele ei la olimpiadele de limba romana la care a spus prezent din clasa a V-a pana in clasa a X-a. Ultima data numele Sandei a aparut in ziar cand a trecut „examenul…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a aprobat numirea lui Remus-Gabriel Lapusan si a lui Nicolae Minea ca administratori deplini ai companiei. Decizia a fost luata in Adunarea Generala a Actionarilor, care a avut loc joi. „Aproba numirea domnului Lapusan Remus-Gabriel si a domnului…

- Centrul pentru Studiul Democrației (CSD), think tank fondat in 2006 de Facultatea de Științe Politice a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a examinat in perioada martie-noiembrie 2017 subiectul saraciei energetice și consumatorului vulnerabil din Romania și Europa, intr-un proiect de cercetare…