Stiri pe aceeasi tema

- Un nou nascut care a ajuns, duminica seara, in stare grava la Spitalul de Copii din Galati dupa ce a fost scos dintr o toaleta a unei case din localitatea Baleni, a murit in noaptea de luni spre marti, in ciuda eforturilor medicilor de a i salva viata, au anuntat reprezentantii unitatii medicale, informeaza…

- Nou-nascutul care a ajuns, duminica seara, in stare grava la Spitalul de Copii din Galati dupa ce a fost scos dintr-o toaleta a unei case din localitatea Baleni, a murit in noaptea de luni spre marti, in ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viata, au anuntat reprezentantii unitatii medicale.…

- Nou-nascutul care a ajuns, duminica seara, in stare grava la Spitalul de Copii din Galati dupa ce a fost scos dintr-o toaleta a unei case din localitatea Baleni, a murit in noaptea de luni spre marti, in ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viata, au anuntat reprezentantii unitatii medicale,…

- UPDATE 23.04.2019, ora 10:32 – Nou-nascutul care a ajuns, duminica seara, in stare grava la Spitalul de Copii din Galati dupa ce a fost scos dintr-o toaleta a unei case din localitatea Baleni, a murit in noaptea de luni spre marti, in ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viata, au anuntat reprezentantii…

- O femeie de doar 43 de ani, din Salonta, a decedat sambata la Spitalul Județean Oradea, rapusa de mai multe boli și gripa; in plus, ea sangera de un an de zile. Pacienta, angajata in sectorul administrativ la un spital din județ, suferea, conform informațiilor JB&Bihon, de anemie severa,…

- Medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare se confrunta cu un caz neobisnuit. Acestia au in grija o satmareanca de 61 de ani, care a ramas gravida. Avand in vedere ca in aceasta situatie varsta pacientei reprezinta un risc, cadrele medicale vor monitoriza indeaproape evolutia sarcinii.

- O femeie și un copil de aproape doi ani de zile au fost grav raniți in urma unui accident teribil ce s-a produs vineri dimineata, la iesirea din Rupea spre Sighisoara, pe DN 13, in judetul Brasov. Cei doi au fost incarcerati, iar dupa ce au intors masina, pompierii au mai gasit in masina un copil de…

- O femeie din Lugoj a fost gasita spanzurata miercuri dimineata intr-un apartament din cartierul Micro 3. Femeia in varsta de 67 de ani a fost gasita, se pare, de catre sot, care a alertat salvarea prin apelul la 112. Medicii ajunsi pe strada Ceahlaului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata…