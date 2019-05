Galaţi: O femeie a murit în urma unui accident produs de un şofer de 82 ani 'Accidentul rutier mortal s-a produs pe DN 25, la km 52+600. Autoturismul, condus de un barbat de 82 ani, care circula dinspre Tecuci spre Galati, a intrat in depasirea altei masini pe care a acrosat-o cu partea din dreapta, dupa care a patruns pe sensul opus de mers si a lovit un autocamion cisterna. A rezultat ranirea grava a soferului si decesul pasagerei din dreapta fata, in varsta de 82 de ani', a precizat Costin. In cauza a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

