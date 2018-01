Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de aproximativ 13 ani a fost lovit de un autobuz, in urma cu putin timp, la intersectia strazilor Crisan si Pacii din Drobeta Turnu Severin. Potrivit IPJ Mehedinti, soferul autobuzului l-a urcat ulterior pe copil in autobuz, ducandu-l ...

- Un tata și fiica sa au fost victimele unui accident teribil. Cei doi au fost loviți de un șofer pe o trecere de pietoni din Craiova, in timp ce traversau regulamentar. Barbatul care se afla la volan a fugit de la locul accidentului.

- Un tata si fiica lui de un an si sapte luni au fost loviti aseara pe trecerea de pietoni in cartierul Brazda lui Novac. Soferul a fugit de locul accidentului, iar acum este cautat de oamenii legii.

- Un barbat de 33 ani și fetița sa, de 1 an și 7 luni, au fost accidentați pe o trecere de pietoni din cartierul craiovean Brazda. Barbatul traversa strada alaturi de feetița sa, care se afla pe o tricicleta. Potrivit ...

- ”Sa faci ce zice polițistul local, nu ce face el”, poate fi sintagma zilei la Aiud, unde baieții de la Poliția Locala parcheaza regulat pe o trecere de pietoni de pe strada Unirii din oraș; pentru cunoscatori, vorbim de cartierul ”Micro”. Imaginile sunt surprinse de un cititor Alba24 vineri, la ora…

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, in jurul orei 9.15, Politia Orasului Calan a fost sesizata despre un inceident care a avut loc intr-o scoala din localitate. "Politia Orasului Calan a fost sesizata direct de un minor in varsta de…

- Un copil de zece ani din orasul Calan, judetul Hunedoara a reclamat la Politie ca a fost lovit de invatatoarea sa, in zona capului, iar din lovitura s-a lovit la buza, de banca. Uterior copilul s-a prezentat la Unitatea de Primire Urgente impreuna cu bunica sa pentru acordarea de ingrijiri medicale.…

- Intr-o singura zi, politistii din Aiud au depistat 22 de pietoni care s-au angajat in traversari neregulamentare. Politia atrage atentia cu privire la riscurile la care se expun cetatenii, atunci cand aleg sa traverseze strada prin loc nepermis si le recomanda sa respecte regulile privind circulatia…

- Doua accidente de circulație, soldate cu ranirea a doua persoane, un copil și o femeie, s-au produs in ultimele 24 de ore in Bistrița. Victimele traversau regulamentar pe trecerea pentru pietoni.

- Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis azi inlocuirea masurii controlului judiciar cu cea a arestarii preventive in cazul lui Radu Mazare. Astfel, milionarul de la malul marii a ajuns acum sa fie dat in urmarire naționala. Surse judiciare au declarat in exclusivitate pentru Libertatea…

- O mașina a lovit o femeie cu doi copii, marți, in timp ce cei trei traversau regulamentar o strada don Galați. Femeia mergea pe jos, iar cei doi baieți erau pe trotinete, potrivit martorilor. La un moment...

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Galati, Gabriela Costin, a declarat ca accidentul a avut loc marti dupa-amiaza pe strada Otelarilor din municipiul Galati. "Din primele cercetari reise ca un sofer de 32 de ani nu a acordat prioritate la o trecere de pietoni si a lovit o femeie de…

- Politia Municipiului Tecuci a fost sesizata, la data de 28 decembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier, in localitate.Din primele verificari efectuate a reiesit faptul ca un barbat, de 46 ani, a condus autoturismul pe strada Gheorghe Petrascu si in dreptul unei treceri de pietoni a…

- Un barbat de 46 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a lovit cu masina trei tineri, cu varsta cuprinsa intre 22 si 27 de ani, care traversau regulamentar pe o trecere de pietoni din Tecuci.

- Un barbat in varsta de aproximatriv 60 de ani a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa regulametar, pe trecerea de pietoni, in localitatea Somova, din județul Tulcea. Șoferul vinovat a fugit de la fața locului, fiind cautat acum de polițiști. Victima este un barbat de aproximativ 60 de ani. Acesta…

- O braileanca a reclamat la Politie faptul ca fiul sau, Tudorache Cristian, a plecat spre scoala, dar nu a mai ajuns. Minorul, in varsta de 13 ani, este de gasit, fiind dat in urmarire nationala si internationala.

- O șoferița este cautata de oamenii legii, dupa ce a tamponat o batrana in varsta de 70 de ani la trecerea de pietoni pe strada Independenței din sectorul Botanica al Capitalei și nu a anunțat poliția.

- Fata era pe trecerea de pietoni, iar un șofer de 27 de ani nu i-a acordat prioritate și a lovit-o, azvarlind-o cațiva metri in fața. Polițiștii și ambulanța au sosit la fața locului, fata fiind preluata conștienta, cu lovituri la cap și la șold. A fost transportata la spitalul barladean, unde este in…

- O femeie de 40 de ani a fost transportata luni, la spital, dupa ce a fost ranita in urma unui accident de circulație produs pe Drumul Național 1H. Luni, 18 decembrie a.c., la ora 17 :28, un jibouan de 45 de ani, conducea autoturismul proprietate personala pe drumul menționat, pe direcția Var-Jibou.…

- Șoferul care a provocat accidentul, un barbat in varsta de 46 de ani, a fost transportat sambata la Spitalul Municipal din Timișoara. Era ranit grav și, in ciuda eforturilor medicilor, a decedat luni dimineața. Va reamintim ca sambata in localitatea Variaș a avut loc un accident de…

- Accidentul s-a petrecut la ora 7:39. Un conducator auto de 57 de ani din Cluj, în timp ce mergea spre direcția Gilau, a accidentat o femeie de 42 de ani și un copil de șapte ani din Florești care traversau strada. Din fericire, cei doi au suferit doar vatamari ușoare. În acest…

- Campania de prevenire a violenței in familie ”Aripi Frante”, desfașurata de Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare, in perioada februarie – decembrie 2017, se apropie de sfarșit. Activitațile informativ preventive desfașurate in doua licee satmarene – Colegiul Economic ,,Gheorghe Dragoș” și…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, trei adolescenti, doua fete si un baiat, au fost loviti de un microbuz in timp ce traversau DN 7 pe o trecere de pietoni. Cele doua fete au suferit fractura de femur si contuzii, fiind preluate de ambulante SMURD,…

- Inspectoratul de Poliție al județului Salaj anunța ca in zona Meseș, pe DN 1 F, ninge abundent, iar in aceste condiții mai multe echipaje de Poliție rutiera sunt in zona. Se acționeaza, de asemenea, cu material antiderapant pe ambele sensuri de mers. Polițiștii recomanda conducatorilor auto prudența,…

- Un barbat a fost ranit vineri seara in orasul Sangeorz-Bai, din judetul Bistrita-Nasaud, dupa ce a atacat o patrula de politisti care se afla in misiune la o interventie, in incident fiind ranit si unul dintre oamenii legii.Potrivit IGPR, patrula de politie din orasul Sangeorz-Bai a fost dirijata…

- Inspectoratul de Politie al judetului Caras-Severin insista in aceste zile sa prezinte metodele prin care hotii fac victime. Febra cumparaturilor, care ii cuprinde pe resiteni si nu numai, ii face pe infractori sa opereze oriunde si la orice ora din zi si din noapte. Pentru a fi in siguranta, politistii…

- Autorul unuia dintre cele mai tragice accidente produse in ultimii ani in municipiul Suceava, soldat cu moartea unui copil in varsta de 10 ani, pe trecerea de pietoni semaforizata de pe strada Grigore Alexandru Ghica, la iesirea din Suceava spre Radauti, a fost condamnat de Judecatoria Suceava la o…

- O femeie, de 70 de ani, din Targu Jiu, a fost accidentata in aceasta seara pe o trecere de pietoni din Targu Jiu. Batrana a fost lovita de o mașina condusa de o femeie, de 48 de ani, din Matasari. ...

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Dolj a fost astazi prezent la manifestarile de 1 Decembrie – Ziua Naționala a Romaniei cu sapte autovehicule. Politistii rutieri au participat cu doua autospeciale folosite pentru patrulare si supravegherea traficului rutier, dar si ...

- Un accident rutier, soldat cu ranirea grava a unei persoane, a avut loc, miercuri dimineața, în cartierul clujean Someșeni.”La data de 29 noiembrie 2017 a.c., în jurul orei 06:15, pe strada Traian Vuia, din municipiul Cluj-Napoca, a avut loc un accident rutier soldat…

- Politistii din Aiud l-au retinut, luni, pe tanarul in varsta de 23 de ani din Ciumbrud care a provocat accidentul mortal, la Aiud si il prezinta Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, pentru dispunerea masurilor legale. Reamintim ca in urma evenimentului rutier si-a pierdut viata o femeie, iar o…

- Tanarul de 23 de ani care a provocat un accident grav luni seara, soldat cu decesul unei femei si ranirea grava a unei minore, a fost retinut de politie. Barbatul consumase bauturi alcoolice.

- Polițiștii l-au reținut, luni seara, pentru 24 de ore, pe tanarul care a produs o tragedie pe o strada din Aiud. Acesta urmeaza, cel mai probabil, sa fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Va reamintim ca un tragic accident accident de circulație s-a petrecut, luni, la Aiud, in jurul orei 17.30. Potrivit…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, vineri dimineata, pe o strada din Vaslui. O mama și copilul de 3 ani, pe care il ținea in brațe, au fost izbiți chiar pe trecerea de pietoni, de o mașina condusa de un șofer in varsta de 67 de ani, din localitatea Ivanești, scrie vremeanoua.ro. Victimele…

- GRAV… In urma cu puțin timp, pe strada “Traian” s-a petrecut un grav accident de circulație. O mama și copilul de 3 ani, pe care il ținea in brațe, au fost izbițI chiar pe trecerea de pietoni, de o mașina condusa de un șofer in varsta de 67 de ani, din localitatea Ivanești. Victimele au [...]

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, accidentul a fost cauzat de un barbat de 59 de ani, care conducea dinspre Lugoj spre Timișoara, iar in centrul localitații Recaș a lovit un tanar de 19 ani care traversa regulamentar. In urma impactului, victima a fost proiectata pe celalalt sens de mers,…

- O eleva de gimnaziu a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o mașina pe o trecere pentru pietoni, din centrul municipiului Lugoj. Accidentul a avut loc miercuri seara, in jurul orei 17:30, la trecerea pentru pietoni de pe Splaiul Coriolan Brediceanu, langa Podul de Fier. Tanara a…

- Doi barbati din judetul Galati s-au ales cu dosar penal fiind banuiti de braconaj si uz de arma fara drept, se arata intr-un comunicat de presa transmis luni de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au fost…

- Sambata, 18 noiembrie, polițiștii rutieri au continuat sa fie prezenți pe drumurile din județul Olt, pentru a preveni și combate indisciplina manifestata de conducatorii auto in trafic, anunta Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Olt. Astfel, in urma testarii cu ...

- O eleva, de 16 ani, din comuna Matasari, a fost lovita aseara de o masina pe o trecere de pietoni din localitate. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, un tanar, de 18 ani, din comuna Matasari, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei, a acroșat-o minora, care se angajase in…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu solicita din nou sprijinul cetatenilor, in vederea identificarii unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de furt... "cu repetiție"! Read More...

- Tragedie, duminica seara intr-o comuna din Argeș, dupa ce o femeie de 42 de ani, mama a trei copii, a cazut cu mașina intr-un canal de fuga al unei hidrocentrale. Femeia se intorcea de la serviciu pe un drum comunal neluminat și fara vreo semnalizare rutiera, iar intr-o curba la dreapta aceasta a…

- Tânarul care a fost surprins astazi ca și-a parcat bolidul pe trecerea de pietoni este patronul unei firme cunoscute de delivery, din Constanța. Tânarul a fost identificat de polițiști, care l-au amendat. Potrivit oamenilor legii, "conducatorul auto a fost identificat în persoana…

- Cei doi pietoni traversau strada regulamentar, pe Bulevardul Brancoveanu, cand au fost loviti de soferul care se afla in urmarirea masinii cu care se ciocnise. Incidentul s-a petrecut chiar sub ochii tatalui care era la un metru distanta de cei doi. Din primele cercetari soferul nu consumase…

- Miercuri, 8 noiembrie a.c., in jurul orei 11.00, un barbat de 58 de ani, din Șimleu Silvaniei, conducea autoturismul pe DN 1H, iar in localitatea Simleu Silvaniei nu a acordat prioritate de trecere unui pieton, care se afla in traversarea regulamentara a drumului pe trecerea pentru pietoni, semnalizata…

- O batrana de 75 de ani, care traversa regulamentar, pe trecerea de pietoni, bulevardul Dacia din Capitala, a fost tamponata violent de un automobil VW Jetta. Aceasta a fost transportata de urgența la spital, dar in cele din urma a decedat din cauza traumatismelor suferite in urma impactului. Potrivit…

- Intr-un oras aglomerat ca Suceava, cu strazi care nu au fost modificate de zeci de ani, insa cu un numar de masini care creste de la an la an, parcarile neregulamentare sunt de multe ori tolerate si au devenit chiar o obisnuita. Pana la un punct pot fi chiar acceptate, daca nu incurca in mod vadit ...

- Potrivit comunicatului emis de Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta, la data de 29.10.2017, ora 20.14, un barbat in varsta de 43 de ani, din orasul Ovidiu, a condus un autoturism pe DJ 228, dinspre DN 2A catre localitatea Poarta Alba, iar la kilometrul 10 600 metri, ar fi pierdut controlul…

- Politistii vasluieni l-au identificat pe conducatorul auto care a lovit, duminica seara, cu masina un copil in varsta de 12 ani si a fugit de la locul accidentului, fiind vorba despre un barbat din comuna Rebricea, care conducea autoturismul sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit purtatorului…

- O femeie a traversat neregulamentar un bulevard din municipiul Suceava, cu un copil in brate, la doi pasi de trecerea pentru pietoni. Aceasta a fost filmata de catre un taximetrist, care i-a reprosat gestul facut, insa femeia a raspuns sec ca stie ca a gresit, plecand mai departe.