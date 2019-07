Stiri pe aceeasi tema

- Poliția este in ALERTA maxima. Inca doua ADOLESCENTE sunt date DISPARUTE.foto Politistii cauta o minora, de 14 ani, care a plecat de acasa și nu a mai revenit. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea acesteia sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa anunte cea…

- La data de 29 iulie, Secția 1 Poliție Rurala Galați a fost sesizata cu privire la faptul ca, in seara de 27 iulie 2019, minora Marcu Maria Cristina, de 14 ani, a plecat de la domiciliul sau, din comuna Șendreni, și nu a mai revenit. In urma verificarilor, polițiștii au stabilit ca, in noaptea…

- O fata de 17 ani din Arad a disparut de zece zile de acasa și este cautata de Poliție. Tabita Lidia Muntean, din Covasanț, este cautata de oamenii legii. Polițiștii au publicat fotografia tinerei disparute, rugand persoanele care o recunosc sa apeleze serviciul unic de urgența 112 sau sa se adreseze…

- Un tanar in varsta de 29 de ani a provocat un grav accident rutier miercuri, pe DN 25, dupa ce a lovit in plin cu mașina, un barbat de 45 de ani din comuna Priponesti, care in cele din urma a murit. Șoferul, care era baut și nu avea permis de conducere, a fugit de la locul faptei. Polițiștii Serviciului…

- Un barbat de 39 de ani, din comuna Dumitresti, a fost injunghiat, joi seara, de un consatean aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Joi seara, in jurul orei 21,00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Gugesti au fost sesizati de…

- O femeie, de 30 ani, din Galati, a fost retinuta dupa ce a fost surprinsa in flagrant incercand sa sparga o locuinta pentru a doua oara, se arata intr-un comunicat transmis, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, Sectia 2 Politie Galati a…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a fost gasit decedat, in noaptea de miercuri spre joi, pe marginea unui drum public din comuna Ploscuteni, politistii stabilind ca acesta a fost victima unui accident rutier, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "In cursul…

- In intervalul 10.05.-12.05.2019, principala misiune a pompierilor maramureșeni a fost aceea de cautare a minorei disparuta de la domiciliu din localitatea Repedea. Militarii Secției de Pompieri Vișeu de Sus au participat, in sprijinul echipajelor de poliție, la cautarea minorei disparute cu echipamente…