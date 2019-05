Stiri pe aceeasi tema

- Mesaje privitoare la traversarea strazii in condiții de siguranța au aparut joi pe mai multe treceri de pietoni din Galați. Voluntarii care s-au ocupat de mesaje spun ca „daca trecerile pentru pietoni ar vorbi cu noi, ne-am imprieteni mai mult cu ele”, potrivit Mediafax.Mesajele ii indeamna…

- Oferta inedita pentru tinerii șomeri: statul le da bani ca sa munceasca / În premiera, din acest an tinerii șomeri din țara noastra sunt ajutați sa-și deschida afaceri. Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca le ofera consultanța și suport financiar. ”Din 2019, tinerii…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Braila, Constanta, Vrancea (zona joasa), Galati, Tulcea, Suceava (zona joasa), Vaslui, Bacau (zona joasa), Botosani, Neamt (zona joasa) si Iasi se vor semnala intensificari temporare ale vantului, cu viteze la rafala ce vor depasi local 65 km/h.…

- De cateva zile, in zona centrala a municipiului Campina, in dreptul trecerilor de pietoni, se lucreaza de zor. Se monteaza niște placi cu protuberanțe, marcaje tactile pentru nevazatori, care sa-i atenționeze pe aceștia ca in zona respectiva este trecere pentru pietoni.

- Potrivit proiectului, valoarea ajutorului public judiciar acordat, separat sau cumulat, nu poate depasi, in cursul unei perioade de un an, suma maxima echivalenta cu 20 de salarii minime brute pe tara, fata de 10 salarii minime brute cum este in prezent.Conform legii, ajutorul public judiciar…

- Marti, cand la nivel mondial se sarbatorește Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului, este de datoria noastra, mai mult ca oricand, sa ne luptam pentru drepturile copiilor și adulților cu autism. Astazi ne amintim de cei peste 67 de milioane de oameni din lumea intreaga care traiesc cu tulburare…

- Sloganul scris cu litere din metal inalte de un metru fusese amplasat pe un bloc din Galati in anii 70. Mesajul n-a fost deranjat de nimeni nici dupa Revolutie, singurul care a avut ceva „de spus” fiind vantul: litera P a fost doborata de o furtuna in 1995.

- Senatorii juristi au respins marti doua initiative semnate de parlamentari USR, PNL, UDMR si ALDE privind parteneriatul civil intre persoanele de acesai text, pe motiv ca acestea „nu rezolva nimic” si „nu raspunde niciunei nevoi sociale”.