Galaţi: Femeia care şi-a strangulat copilul de opt luni, reţinută Femeia de 35 ani, aflata in depresie post-partum, suspectata ca si-a strangulat, sambata, copilul de opt luni, care a murit in spital, a fost retinuta duminica.



"Galateanca in varsta de 35 de ani care, pe fondul unei depresii acute, si-a strangulat bebelusul de opt luni, iar acesta apoi a decedat, a fost retinuta 24 de ore, in aceasta seara (duminica seara n.r.). Decizia retinerii a fost luata de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Galati. Femeia retinuta este acuzata de comiterea faptei de omor asupra unui membru al familiei", au anuntat reprezentantii Parchetului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

