Galaţi: Circulaţie îngreunată din cauza zăpezii şi viscolului în nordul judeţului Pe mai multe sectoare de drum din nordul judetului Galati se circula cu dificultate, pe un singur fir, din cauza ninsorii si a viscolului. Potrivit autoritatilor locale, pe drumurile judetene Beresti-Ganesti, Draguseni-Adam, Beresti-Radesti si Varlezi-Corni s-au format suluri de zapada, drumarii intervenind in zonele respective pentru a inlatura zapada adunata pe carosabil. Din cauza vantului puternic, un copac a cazut pe drumul judetean Galati-Smardan, insa nu au fost inregistrate pagube. Pe parcursul noptii, mai multe masini au derapat si au primit asistenta de la autoritatile locale. Primarul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ninsoarea și viscolul de noaptea trecuta au creat probleme in zona de campie a județului Buzau. Trei autoturisme și un autobuz au ramas blocate pentru cateva zeci de minute. Din cauza ninsorilor abundente și viscolului care au redus vizibilitatea, CNAIR si Poliția Rutiera au decis restricționarea circulației…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca traficul rutier se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, pe DN 1A Bucuresti– Ploiesti, pe raza localitatii Mogosoaia(kilometrul 14+400 de metri), judetul Ilfov, din cauza unui accident in care ...

- Din cauza caderilor masive de precipitații din ultimele ore, pe mai multe drumuri din Salaj s-a așezat un strat consistent de zapada, facand astfel ca circulația sa fie ingreunata. La aceasta ora, un tir care a derapat la Gorgana, pe porțiunea de drum dintre Poarta Salajului și Simnihaiu Almașului,…

- Mai multe trenuri Regio, care circula pe rutele locale au avut de suferit din cauza zapezii. Chiar daca nu sunt linii de cale ferata blocate din cauza zapezii, au fost mai multe macazuri care au blocat circulația. De asemenea, problemele tehnice aparute la garniturile de tren au afectat circulația…

- Circulație ingreunata din cauza viscolului in nordul țarii! Ninge cu putere in mai multe zone și, potrivit prognozei meteo emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), precipitațiile vor continua sa cada și in urmatoarele ore.

- Zapada si rafalele de vant au inceput sa le puna probleme soferilor. Un microbuz cu 15 pasageri s-a rasturnat aproape de Ramnicu Sarat iar cateva autoturisme au ramas intepenite pe un drum judetean, timp de o jumatate de ora, dupa ce o soferita s-a pus de-a curmezisul soselei, intr-un sul de zapada.

- Traficul pe DN1A se desfasoara cu dificultate din cauza zapezii. Politia Prahova a impus restrictii de circulatie mai sus de Valeni. Masinile nu mai pot inainta din cauza TIR-urilor care au derapat.

- Poliția Prahova a impus restricții de circulație, miercuri seara, pe DN 1A, mai sus de Valenii de Munte, din cauza ninsorii. Mașinile mari nu pot inainta, din cauza unor tir-uri care au derapat, informeaza Mediafax.Potrivit Poliției Prahova, pe DN 1A ninge și s-a depus un strat subțire de zapada pe…