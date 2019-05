Galaţi: Cinci răniţi într-un accident rutier provocat de o maşină cu volan pe dreapta Potrivit acesteia, impactul dintre autoturismul cu volan pe dreapta si o autobasculanta s-a produs pe raza localitatii Sendreni, la intersectia DN 25 cu soseaua care duce spre Braila. Din primele cercetari a rezultat ca soferul autoturismului nu s-a asigurat cand a patruns pe soseaua principala. 'Un barbat in varsta de 29 ani, aflat la volanul unui autoturism cu care venea dinspre Braila, in momentul in care a ajuns la intersectia cu DN 25 si a vrut sa efectueze un viraj la stanga, nu s-a asigurat si a intrat in coliziune cu o autobasculanta care circula regulamentar. In urma impactului,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

