- Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutierLa data de 20 martie a.c., ora 10.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au depistat un barbat, de 70 de ani, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe o strada din localitate. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul…

- Ieri, 20 martie 2018, politistii din Cugir au fost sesizati de catre un cetatean din oras, cu privire la faptul ca in perioada 17-20 martie 2018, persoane necunoscute i-au sustras si folosit autoturismul pe care-l lasase parcat in spatele blocului in care locuieste. In urma cercetarilor efectuate,…

- Vineri, 16 martie 2018, in jurul orei 22.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe strada Zavoiului din comuna Valea Lunga, au oprit, pentru control, o motocicleta ce era condusa de un barbat de 33 de ani. Intrucat emana miros de alcool, politistii i-au solicitat motociclistului…

- Un tanar din Pianu si un barbat din Abrud sunt cercetati de politie dupa ce au condus autovehicule, cu permisul suspendat sau fara a-l fi detinut vreodata. Potrivit IPJ Alba, in 18 martie, in jurul orei 3.45, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din localitatea…

- Barbați din Alba, prinși bauți la volan pe drumurile din județ. Sunt cercetați de polițiștii pentru conducere sub influența alcoolului. La data de 16 martie a.c., in jurul orei 2300, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Ighiel, comuna Ighiu, l-au…

- La data de 16 martie a.c., in jurul orei 22.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe strada Zavoiului din comuna Valea Lunga, au oprit, pentru control, o motocicleta ce era condusa de un barbat de 33 de ani. Intrucat emana miros de alcool, politistii i-au solicitat motociclistului…

- La data de 16 martie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la data de 25 februarie a.c., in jurul orei 8.30, un barbat, de 58 de ani, din comuna Brahașești, județul Galați, a oferit spre vanzare in targul saptamanal din comuna Dumbraveni o…

- Un tanar in varsta de 18 ani va avea de raspuns in fata legii dupa ce s-a urcat la volanul unui autoturism desi nu detine permis de conducere si a fost tras pe dreapta de politisti. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ora 15.40, o patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti…

- Pe numele lui Calin Popescu Tariceanu a fost deschis un nou dosar penal! Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au declinat competența soluționarii dosarului 616/P/2017 in favoarea PICCJ, lucrare care se refera la infracțiunea de fals in declarații comisa in anul 2010 de actualul președinte…

- O femeie de 48 ani din Galati este cercetata penal pentru facilitarea sederii ilegale pe teritoriul Romaniei a unui barbat de 46 ani din Tunisia, se arata intr-un comunicat transmis luni de Serviciul pentru Imigrari al judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii Inspectoratului General pentru…

- Doi barbati, banuiti de comiterea unei infractiuni de furt calificat, identificati si retinuti de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt calificat, politistii din cadrul Sectiei 8 Rurala Baneasa, impreuna cu cei ai Serviciului…

- Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutier La data de 8 martie a.c., ora 00.15, pe DN 2 E 85, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un minor, de 13 ani, din comuna Slobozia Cioraști, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul…

- Cercetat pentru furt calificatLa data de 6 martie a.c., ora 15.00, polițiștii din cadrul Postul de Poliție Ploscuțeni au fost sesizați cu privire la faptul ca, in perioada 3-6 martie a.c., persoane necunoscute au patruns intr-un imobil de pe raza comunei, prin forțarea ușii de acces și au…

- Un maramureșean a fost prins de polițiștii din Bistrița-Nasaud, beat la volanul unei autoutilitare. Drept urmare, barbatul s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ BN, marți seara, 6 martie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au oprit in trafic pentru control un barbat, de 29 ani, din…

- Politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase si paznici din cadrul fondului de vanatoare cu nr. 22, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat trei persoane din Unguriu, banuite de comiterea infractiunilor de braconaj si nerespectarea regimului armelor si…

- Politistii calaraseni cerceteaza doi barbati pentru savarsirea de infractiuni la regimul rutier.Pe 6 martie, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ulmeni au depistat un tanar, de 21 de ani, din comuna Chirnogi, judetul Calarasi, in timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice, desi nu…

- Ieri, 5 martie 2018, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din comuna Sona, in timp ce circula cu moped, pe raza localitatii Sona, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule si fara ca mopedul sa fie inmatriculat…

- A refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor pentru ca se afla sub influența alcoolului și avea permisul reținut Un barbat din comuna Vulturu este cercetat pentru ca a condus autoturismul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Joi, 1 martie a.c., ora 16.06, pe DN 23 pe raza comunei Vulturu,…

- Trei tineri in varsta de 19 și, respectiv, 28 de ani, originari din raioanele Strașeni și Falești, au fost reținuți dupa ce au intrat ilegal intr-un garaj din sectorul Rașcani și au furat doua motociclete.

- Un șofer aflat sub influența alcoolului a fost prins conducand pe drumurile publice, in urma unui control de rutina efectuat de polițiștii Secției 7 Nușfalau. Oamenii legii au intocmit dosar penal. Polițiștii au oprit pentru control, marți, 27 februarie a.c., la ora 23.00, in localitatea Valcau de…

- Ieri, 21 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures au prezentat parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, doi barbati retinuti, in data de 20 februarie a.c., ce sunt banuiti de comiterea a 3 furturi din locuinte de pe raza orașului Ocna Mures. Procurarii Parchetului de pe langa…

- Infracțiuni de evaziune fiscala și deținerea in afara unui antrepozit fiscal de produse accizabileLa data de 19 februarie a.c., polițiștii Secției 5 de Poliție Rurala Cotești au organizat, pe raza comunelor Urechești și Popești, o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite…

- Doi barbați din comuna Braniștea au fost reținuți pentru 24 de ore, ca urmare a unor percheziții efectuate intr-un dosar penal privind comiterea infractiunilor de taiere fara drept și furt de arbori. Miercuri, 14 februarie, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurala Beclean, cei ai Biroului pentru Combaterea…

- Ieri, 13 februarie 2018, politistii de siguranța publica din cadrul Biroului Ordine Publica Aiud au prins in flagrant si au identificat pe M.A. de 35 de ani, T.A de 25 de ani si pe M.F. de 27 de ani, toti trei din Aiud, ca persoane banuite de comiterea unui furt, din incinta unei societati comerciale…

- Doi barbati au fost retinuti marti si dusi in arestul IPJ Mehedinti in urma a 11 perchezitii care au fost efectuate la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice. "La data de 12 februarie a.c., politistii Sectiei 7 Politie Rurala Vinju Mare si ai Postului de Politie Vladaia au…

- Un barbat in varsta de 73 de ani și fiul sau in varsta de 43 de ani, ambii din Farau, sunt cercetați de polițiști dupa ce au taiat, fara drept, 14 arbori de pe proprietatea lor personala. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 februarie a.c., politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au identificat […]

- Vineri, 9 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Politie Noșlac au identificat doi tineri din localitatea Noslac, S.D. de 23 ani si A.I. de 25 ani, ca persoane banuite de comiterea unui furt dintr-o locuinta in constructie din localitatea Noslac. In cursul lunii august, 2017, pe timp de…

- Vineri, 9 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei Ocna Mures au identificat doi tineri din localitatea Unirea, C.A. de 18 ani si T.I. de 16 ani, ca persoane banuite de comiterea unui furt dintr-o locuinta din localitatea Razboieni Cetate. In perioada 01.04-09.04.2017, cei doi tineri au patruns…

- Cinci barbați din Craiova s-au ales cu dosare penale pentru furt calificat dupa ce au sustras mai multe bunuri dintr-o locuința din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 februarie a.c., politistii Biroului Investigatii Criminale din cadrul Politiei mun. Alba Iulia au identificat 5 barbati, V.V.…

- La data de 9 februarie, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au identificat doi barbati de 75 si 43 de ani, ambii din Farau, ca persoane banuite de comiterea infracțiunii de taiere de arbori, fapta comisa in 29 ianuarie 2018. Se pare ca, in 29.01.2018, T.I. senior și T.I. junior de 75 si 43…

- Peste 50 de trofee de vanatoare, dar si arme si munitie au fost ridicate de politisti in urma unor perchezitii care au avut loc la locuintele unor barbati din judetul Timis, actiunea fiind parte a unui dosar de cercetare penala referitor la infractiuni de braconaj cinegetic, uz de arma fara drept…

- O buzoianca de 21 de ani cu domiciliul in municipiul Buzau a fost surprinsa de polițiști la volanul unui autoturism deși nu are permis de conducere. S-a ales cu dosar penal. Indisciplina in trafic sanctionata, un numar de peste 230 de sanctiuni contraventionale si 15 permise retinute de politisti in…

- Sapte persoane cu varsta cuprinsa intre 31 si 42 de ani sunt cercetate penal pentru santaj. Acestia au extorcat de la un detinut dintr-un penitenciar din sudul Republicii Moldova 65.000 lei. Patru dintre suspecti isi ispasesc pedeapsa in inchisorile din tara, ceilalti trei care se aflau la libertate…

- Polițiștii clujeni au depistat, lluni, doi barbați dați în urmarire pentru executarea unor pedepse cu închisoarea.Astfel, la data de 5 februarie, în urma verificarilor efectuate de catre politistii din cadrul Serviciul de Investigații Criminale, a fost depistat un tânar,…

- O patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Galati a depistat, pe strada Petru Groza, la data de 04 februarie a.c., in jurul orei 14.20, un barbat de 51 ani, din localitate, care a sustras din incinta unei societati comerciale, o piesa metalica in greutate de 22 kg., facand parte din componenta unui utilaj.…

- La data de 29 ianuarie a.c. ora 1845 o tânr de 18 ani din comuna Racovia a sesizat prin apel 112 faptul c pe o strad din localitate a izbucnit un scandal. Ajuni la faa locului poliitii au constatat c este vorba despre 6 persoane cu vârste cuprinse între 15 i 40 de ani din localitate c...

- "Au reclamat ca li s-au sustras bunuri din masinile parcate in zona de domiciliu, respectiv Baicului. Autorul/autorii au spart unul dintre geamurile autoturismelor si au sustras din interior bunuri aflate la vedere – rucsac, tableta, radio-casetofon. Din constatarile directe facute de catre politisti…

- Ieri, 25 ianuarie 2018, politistii Postului de Politie Unirea, sprijiniti de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures l-au identificat un tanar de 19 ani, din Ocna Mures ca banuit de comiterea, impreuna cu 3 minori de 14, 15 si 17 ani, din comuna Unirea, a unui furt cu un prejudiciu total de 1.600…

- Politistii din Unirea, sprijiniți de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au identificat, cu operativitate, persoanele banuite de comiterea unui furt din gospodaria unui cetatean din comuna. Un major si 3 minori sunt cercetati pentru furt. La data de 25 ianuarie a.c., politistii Postului de…

- Politistii din Unirea, sprijiniți de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au identificat, cu operativitate, persoanele banuite de comiterea unui furt din gospodaria unui cetatean din comuna. Un major si 3 minori sunt cercetati pentru furt. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 ianuarie a.c., politistii…

- Doi barbati, de 37, respectiv 47 de ani, din Matasari, Gorj, au reusit sa sustraga peste o jumatate de tona de carbune de la o cariera miniera din localitate. Cei doi au folosit o caruta si au fost depistati de un echipaj de politie, la cativa kilometri de unitatea miniera. In urma verificarilor efectuate…

- In seara zilei de 21 ianuarie curent, doi barbati, unul cu virsta de 50 de ani si altul de 58 de ani, au fost atacati prin surprindere de 2 indivizi, una din victime fiind deposedata de telefonul mobil, cauzindu-i un prejudiciu de 650 lei, noteaza NOI.md. Incidentul a avut loc la intersectia strazilor…

- Sambata, 20 ianuarie 2018, in jurul orei 16.45, politistii Sectiei 7 Politiei Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza localitatii Cunta, l-au depistat pe un minor de 16 ani, din comuna Spring, in timp ce circula cu un moped, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- Polițiștii au identificat un minor, de 17 ani, din Chiuiesti, care ar fi sustras doua microbuze. Acesta ar fi condus autovehiculele pe drumurile publice, abandonându-le ulterior. La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Politie Rurala Dej…

- Politistii i-au identificat dupa imaginile postate pe mai multe retele de socializare pe cei trei galateni care au chinuit mai multi cai, fortandu-i sa traga in directii opuse dupa ce legasera intre ele doua carute.

- Trei barbati din comuna galateana Smirdan s-au ales cu dosar penal pentru rele tratamente aplicate animalelor, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de Inspectoratul Judetean de Politie Galati Potrivit sursei citate, politistii Sectiei 2 Rurala Galati s-au autosesizat si au…

- Administratorii a trei societati comerciale de pe raza judetului Ialomita sunt cercetati sub aspectul comiterii infractiunii de neluarea masurilor de eliminare totala a substantelor si preparatelor periculoase care au devenit deseuri.

- In urma confiscarilor de la sfarsitul anului trecut din perioada 21 noiembrie 2017 - 5 ianuarie 2018, peste 50 de persoane sunt cercetate penal. „La data de 25 noiembrie, politistii Sectiei 6 Rurala Pascani au depistat pe raza localitatii Cristesti, pe DN 2, un tanar care transporta cu o autoutilitara,…

- Ieri, 03 ianuarie, politistii au identificat doi barbati, care au sustras cate un motoferastrau. In ambele cazuri bunurile sustrase au fost recuperate și restituite parților vatamate. In fapt, la data de 28 decembrie 2017, un barbat din Targu Lapus a sesizat politia ca persoane necunoscute au profitat…

- Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica el a fost testat cu aparatul alcooltest care a aratat o alcoolemie de peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost condus la o unitate medicala, unde i-au fost recoltate probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. In acest…