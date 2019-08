Stiri pe aceeasi tema

- La sediul Primariei municipiului Galati a fost prezentat, luni, 19 august 2019, proiectul Aqua Park-ului ce va fi ridicat la Plaja Dunarea. “Dupa o experienta neplacuta care ne-a tinut pe loc mai bine de un an, am predat astazi (luni) amplasamentul pentru construirea Aqua Park-ului ce va fi ridicat…

- Podul Berariei și strada Faleza, investiții care totalizeaza 1,8 milioane de euro, sunt șubrezite bine, in ciuda faptului ca au trecut doar doi ani de la inaugurare. Pe Podul Berariei deja se pot observa fisuri, semn ca lucrarile chiar au fost facute de mantuiala, cum se preconiza inca de la debutul…

- Pesta porcina se extinde cu repeziciune in estul tarii. In județul Galați a fost afectata de epidemie inclusiv ferma unui medic veterinar. Probleme mari sunt și in județul vecin, la Braila, unde peste 3 mii de animale dintr-o ferma vor fi sacrificate.

- Municipalitatea galateana va achizitiona 20 de minibuze noi pentru transportul public de persoane, valoarea totala a investitiei depasind sase milioane de lei, a declarat, luni, primarul Ionut Pucheanu. Potrivit acestuia, este vorba despre minibuze moderne, Euro 6, cu o capacitate de transport pentru…

- Nava este in patrimoniul Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati, iar reparatiile capitale sunt cerute de mai bine de un deceniu. „Perseus” este in uz din 1989 si este singur spargator de gheata performant care actioneaza pe Dunarea maritima. Lucrarile se vor face la Damen Mangalia.

- Lucrarile de reabilitare a cladirii fostului Spital Bratianu vor fi demarate spre finalul lunii. Acestea ar fi trebuit incepute inca din primavara, insa birocratia a facut ca, pana acum, sa nu fie amenajat nici macar santierul. Președintele Consiliului Judetean a dat de veste ca problemele care tineau…

- Lucrarile la noua punte pietonala care traverseaza raul Tarnava Mare, o lucrare extrem de importanta pentru blajeni, sunt finalizate in proporție de 80% și se vor incheia in jurul datei de 15 octombrie 2019, așa cum a fost planificat In prezent se betoneaza zona centrala a suprafeței punții, dupa ce…