Stiri pe aceeasi tema

- Politistii galateni sunt joi in alerta dupa ce un barbat cu mandat european de arestare si care urma sa fie retinut pentru 24 de ore a fugit din sediul Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit politistilor, barbatul, de 38 ani, din localitatea Barcea, urma sa fie retinut pentru 24 de ore…

- Un barbat din Cugir de 36 de ani, pe numele caruit autoritațile belgiene au emis un mandat european de arestare pentru mai multe infracțiuni de viol, a fost depistat de polițiștii din oraș, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…

- FOTO – Arhiva O tanara, de 26 de ani, pe numele careia autoritatile italiene au emis un mandat european de arestare pentru comiterea unei talharii, a fost depistata de polițiștii din Bistrița-Nasaud. Luni, 17 decembrie, politistii Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Politie…

- Pe numele aradeanului in varsta de 43 de ani era emis un mandat european de arestare pentru infracțiunea de participare la constituirea unui grup infracțional organizat. „In data de 4.12.2018, in jurul orei 01.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I – Nagylak, pe sensul de iesire din tara, s-a…

- Un tanar de 26 de ani a ajuns in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Galati, dupa ce a fost identificat pe strada de oamenii legii, in conditiile in care pe numele sau fusese emis un mandat european de arestare.

- Un brailean de 36 de ani dat in urmarire internationala a fost identificat si retinut de oamenii legii, fiind incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Galati.

- Politistii rutieri au constatat 2.017 contraventii si 10 infractiuni in cadrul unei actiuni la care au participat politisti din cadrul structurilor de politie rutiera ale Inspectoratului de Politie Judetean Galati, avand sprijinul politistilor din judetele Braila, Tulcea, Buzau, Vrancea, Vaslui si Bacau,…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din Reteag, pe numele caruia autoritatile italiene au emis un mandat european de arestare pentru comiterea infracțiunii de sclavie, a fost depistat de politistii din Bistrița-Nasaud, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…