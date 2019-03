Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism inmatriculat in judetul Braila a cazut, joi dupa-amiaza, intr-un canal de acumulare de pe marginea DN 24, dupa ce conducatorul acestuia, un barbat in varsta de 67 de ani, a efectuat o depasire neregulamentara si a intrat in coliziune cu o alta masina. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Un barbat in varsta de 57 de ani din Oteleni a fost arestat, ieri, fiind banuit ca a violat o fetita de 10 de ani. Plangerile impotriva lui au fost despuse in luna noiembrie, dar Politia l-a ridicat abia acum.

- Barbatul cu mandat european de arestare, care urma sa fie retinut pentru 24 de ore si a fugit joi din sediul Inspectoratului de Politie Judetean Galati, a fost depistat vineri de politisti, in jurul orei 4.00, pe raza comunei Gemenele din judetul Braila, la domiciliul unui prieten, a declarat purtatorul…

- Jandarmii constanteni au depistat, in Constanta, o persoana care avea emis pe numele sau un mandat de arestare preventiva pentru furt. Miercuri, 02 ianuarie a.c., in jurul orei 17.00, un echipaj de jandarmerie, din cadrul Gruparii Mobile Constanta, aflat in misiune de mentinere si asigurare a ordinii…

- O fetita de sase ani a fost accidentata miercuri, pe o strada din municipiul Focsani, dupa ce s-a angajat intr-o traversare prin loc nepermis, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)...