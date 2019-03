Galaţi: Bărbatul care a violat o fetiţă, arestat preventiv Magistratii Tribunalului Galati au emis, marti seara, mandat de arestare preventiva pentru 30 zile fata de barbatul care a violat marti dimineata o fetita de zece ani in scara unui bloc din municipiul Galati, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati, Gabriela Costin. Potrivit acesteia, barbatul a fost retinut in Braila si adus la audieri la sediul IPJ Galati, dupa care a fost prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva. In urma probelor administrate magistratii au schimbat incadrarea juridica din agresiune sexuala in viol si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de numai 10 ani, a fost abuzata, in aceasta dimineata, intr-o scara de bloc din Galati, de un individ periculos care este cautat acum de politisti. Totul s-a intamplat, in jurul orei 08.00, in scara unui bloc de pe strada Brailei din Galati, acolo unde fetitta a fost dusa de […]…

- Un autoturism inmatriculat in judetul Braila a cazut, joi dupa-amiaza, intr-un canal de acumulare de pe marginea DN 24, dupa ce conducatorul acestuia, un barbat in varsta de 67 de ani, a efectuat o depasire neregulamentara si a intrat in coliziune cu o alta masina. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Barbatul cu mandat european de arestare, care urma sa fie retinut pentru 24 de ore si a fugit joi din sediul Inspectoratului de Politie Judetean Galati, a fost depistat vineri de politisti, in jurul orei 4.00, pe raza comunei Gemenele din judetul Braila, la domiciliul unui prieten, a declarat purtatorul…

- Jandarmii constanteni au depistat, in Constanta, o persoana care avea emis pe numele sau un mandat de arestare preventiva pentru furt. Miercuri, 02 ianuarie a.c., in jurul orei 17.00, un echipaj de jandarmerie, din cadrul Gruparii Mobile Constanta, aflat in misiune de mentinere si asigurare a ordinii…

- O fetita de sase ani a fost accidentata miercuri, pe o strada din municipiul Focsani, dupa ce s-a angajat intr-o traversare prin loc nepermis, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)...