Galaţi: Bărbat amendat după o postare injurioasă pe o reţea de socializare la adresa unui poliţist Un barbat de 44 ani, din Galati, s-a plâns ca a fost victima unui abuz, dupa ce a fost amendat cu 200 lei în legatura cu o postare injurioasa pe o retea de socializare la adresa unui politist. Barbatul amendat a postat ulterior procesul verbal de sanctionare pentru a-si sustine afirmatiile, precum si un comentariu din care rezulta ca l-a numit "bou" pe politistul respectiv, indicând însa numai sectia la care acesta lucreaza, nu si numele politistului. Politistii confirma faptul ca barbatul a fost amendat dupa ce a adresat injurii unui politist pe reteaua de socializare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

