- Tigarile de contrabanda au fost descoperite de politistii galateni in caroseria unei autoutilitare, in urma unui control de rutina. Soferul autovehiculului, un barbat cu dubla cetatenie, a fost retinut pentru 24 de ore si este cercetat pentru contrabanda cu tigari.

- Un numar de 34.930 de pachete tigarete netimbrate au fost descoperite, duminica, de politistii galateni in caroseria unei autoutilitare, iar soferul acesteia a fost retinut pentru 24 de ore si este cercetat...

- Aproape 35.000 de pachete de tigarete netimbrate au fost descoperite de politistii din Galati in caroseria unei autoutilitare. Barbatul aflat la volanul acesteia a fost retinut pentru 24 de ore si este cercetat pentru contrabanda cu tigari.”La data de 5 mai a.c., in jurul orei 01.50, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac II au descoperit, ascunse intr-o autoutilitare conduse de un cetațean ucrainean, 3.750 pachete de tigari, pentru care șoferul nu deținea documente de proveniența. In data de 16.04.2018, in jurul orei 22,45, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni specifice desfasurate in zona de competenta in ultima saptamana, peste 174.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de peste 2.026.000 lei. In ultimele cazuri din data de…

- Politistii nemteni au descoperit 14.000 de pachete de tigari susceptibile a proveni din contrabanda, in urma a noua perchezitii domiciliare pe care le-au facut in municipiul Piatra-Neamt si comuna Bargauani, a declarat, joi, presei, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul sef adjunct Robert Costan.…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au depistat, in ultima luna, peste 4.700 de pachete cu tigari de contrabanda. In ultima luna, in urma activitatilor informativ operative desfasurate, politistii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni specifice, cantitatea de 27.090 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 290.900 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra din zona. Astazi, 23 februarie a.c., in jurul…