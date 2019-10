Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, la fata locului actioneaza doua echipaje ale Detasamentului de Pompieri Galati pentru asigurarea masurilor PSI. 'Doua echipaje ale Detasamentului de Pompieri Galati s-au deplasat in zona Tiglina pentru asigurarea masurilor PSI in urma unei tevi de gaze fisurata accidental.…

- Aproximativ 30 de persoane de la parterul blocului Privilege din centrul municipiului Galati au fost evacuate, in aceasta dimineata, dupa ce o conducta de gaz a fost sparta in urma unor lucrari de modernizare in zona, informeaza reprezentatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Conducta magistrala…

- La fața locului intervin echipaje de la SMURD, Serviciul Județean de Ambulanța și Poliția Rutiera Galați. Victimele sunt in stare stabila, una inconștienta, cu multiple traumatisme, și vor fi transportate la spital pentru investigații și ingrijiri medicale. "La ora 19.38, Dispeceratul Integrat…

- Aproximativ 6.500 de persoane au fost evacuate de la Whaley Bridge, in apropiere de Manchester, unde exista riscul revarsarii a 1,3 milioane de apa, dupa ce un baraj s-a surpat partial in urma unor ploi diluviene in regiune, in ultimele zile,

- Politia din Budapesta a inceput evacuarea locuitorilor din zona parcului Varosliget, in centrul orasului, in vederea dezamorsarii unei bombe neexplodate de mari dimensiuni datand din al doilea razboi mondial gasite in zona, a anuntat vineri dimineata municipalitatea, transmit MTI si Magyar Hirlap…

- Un numar de 38 de persoane au fost evacuate, doua ajungand la spital, in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de luni spre marti la un restaurant din centrul municipiului resedinta, care este lipit de un bloc cu 120 de garsoniere, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita. …

- 38 de persoane au fost evacuate, doua ajungand la spital, in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de luni spre marti la un restaurant din centrul municipiului resedinta, care este lipit de un bloc cu 120 de garsoniere, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita. Potrivit acestuia,…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Copii blocați in balcon in municipiul Alba Iulia. Intervin pompierii cu o autoscara și o autospeciala SMURD Doi copii au ramas blocați in balconul locuinței, marți, in jurul orei 20.00, in Alba Iulia. Pompierii au intervenit pentru asigurarea masurilor cu o autoscara și o…