Galaţi: Accident soldat cu un mort şi doi răniţi, provocat de un şofer beat Un barbat de 50 de ani a murit dupa ce masina in care era, condusa de un tanar care bause, a intrat pe contrasens, in comuna Cuca din judetul Galati, si s-a izbit de o alta masina. In urma impactului, soferul care consumase alcool si o femeie din masina lovita au fost raniti. Accidentul s-a produs sambata dupa-amiaza pe DN24D, in comuna Cuca din judetul Galati, unde doua masini s-au lovit violent dupa ce un sofer in varsta de 22 de ani a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens. In urma impactului, un barbat aflat in masina condusa de tanarul de 22 de ani a fost proiectat pe geam… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

