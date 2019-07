Stiri pe aceeasi tema

- Trupul barbatului care s-a sinucis, zilele trecute, aruncandu-se in apele Dunarii de pe bac a fost gasit la Dana 47 si readus la mal de un echipaj de pompieri. Se pare ca barbatul suferea de o boala in faza terminala!

