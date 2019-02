Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la o secție din Timișoara au ajutat o familie care locuiește in spatele secției, intr-un garaj fara curent și apa curenta. Polițiștii de la secția 5 au facut de doua ori cate o fapta buna: au donat sange iar cu bonurile primite au cumparat alimente pentru o fetița de patru ani și familia…

- Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta si Primaria Municipiului Mangalia organizeaza sambata 19.01.2019, intre orele 08.30 13.30, o actiune de donare de sange. Sunt asteptate toate persoanele sanatoase din localitatea Mangalia si localitatile invecinate care doresc sa ii ajute pe pacientii…

- Steaua a caștigat derby-ul cu Dinamo din Liga Naționala de baschet, 77-70 (19-17, 19-13, 15-17, 24-23), duminica, in Sala Dinamo, intr-un derby de traditie al Ligii Nationale de baschet masculin. Steaua a obtinut abia a patra sa victorie in acest campionat, in vreme ce Dinamo a suferit a 14-a infrangere…

- Este nevoie urgenta de sange pentru o o fetița nascuta prematur, la Timișoara. Nou-nascutul se afla internat la Maternitatea Odobescu. Donatorii sunt rugați sa mearga la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina din Timișoara. Fetița nascuta prematur are grupa de sange AB4 pozitiv. Andrea Biro este numele…

- Gest nobil al rugbystilor de la echipa de SuperLiga Tomitanii Constanta, care, ieri, la initiativa presedintelui clubului, Cristian Cojocaru, au donat sange la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta."Tomitanii ii ajuta pe cei aflati in nevoie. Este un gest de normalitate, pentru ca si orasul…

- Pentru ca este luna cadourilor, in pragul Sfintelor Sarbatori de iarna, personalul medical al Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a decis sa faca un cadou, celor aflați in suferința. Astfel ca, vineri, 7 decembrie 2018, aproape 100 de angajați ai unitații medicale au donat…

- Puteți din nou sa donați sange la Timișoara pentru copiii internati la sectia de hemato-oncologie de la Spitalul „Louis Turcanu”. Asociatia „Academia Mamicilor din Timișoara” continua proiectul „Implica-te si schimba destine”. Sunteți chemați sa donați sange in 19 decembrie, la Centrul Regional de Transfuzie…

- Reprezentantele Academiei Mamicilor va cheama in 19 decembrie, la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina (langa Spitalul Județean Timișoara, pe strada Martir Marius Ciopec nr. 1), sa donați sange. Reprezentantele Academiei Mamicilor va așteapta incepand cu ora 8.30 cu ceai și cu zambete.…