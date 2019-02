Stiri pe aceeasi tema

- Și-a ucis propriile fetițe gemene, la doar cateva ore dupa mama le-a nascut acasa. Le-a inecat pe amandoua intr-un lighean cu apa, sub ochii celorlalți frați mai mari. In tot acest timp, femeia care le-a dat naștere a zacut intr-o balta de sange pana a murit. Barbatul din Galați care a comis grozavia…

- Procurorul capitalei federale americane Washington a actionat în instanta Facebook din cauza modului în care a gestionat datele personale în cadrul scandalului planetar Cambridge Analytica în luna martie.

- Niculae Badalau, ministrul Economiei, contesta in instanța sancțiunea aplicata de polițiștii din Giurgiu, primita dupa ce hoții i-au spart casa și i-au furat o arma, care nu era pastrata in condiții de siguranța. Primul tras la raspundere a fost Badalau, caruia i-a fost anulat permisul de port arma.Plangerea…

- Dosarul in care Bega Ioan Alin are calitatea de inculpat a fost inregistrat la Tribunalul Alba in 28 noiembrie 2018. Acesta a fost arestat preventiv in 10 octombrie, dupa ce, cercetarile Parchetului si Politiei au aratat ca este supectul principal al faptei de omor comise in 9 octombrie. Potrivit anchetatorilor,…

- Compania Hexi Pharma CO SRL a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prejudiciul in acest caz fiind de 9,5 milioane lei. In acelasi dosar, au fost trimisi in judecata Miron Panaitescu (administrator al unor societati comerciale si…

- Judecatorii din cadrul Sectiei de contencios administrativ si fiscal din Tribunalul Constanta s au pronuntat ieri in dosarul 711 118 2016 , cauza in care Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta a chemat la judecata societatea comerciala Herarconi SRL. Ieri, Tribunalul Constanta a respins,…

- Sase persoane trimise in judecata in cazul de sclavie descoperit de politisti in 2016 in localitatea argeseana Berevoesti au fost condamnate definitiv la pedepse intre patru si zece ani de inchisoare. Cei sase au fost ridicati de la domicilii, joi dupa-amiaza, pentru a fi dusi in penitenciar.Politistii…