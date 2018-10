Galatasaray i-a prelungit contractul lui Fatih Terim

Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a dezvaluit astazi ca i-a prelungit contractul atacantului Harlem Gnohere (30 de ani) și i-a marit acestuia salariul cu inca 5.000 de euro pentru a-l motiva. "I-am marit salariul lui Gnohere de la 15 la 20.000 de euro și i-am prelungit contractul pe inca un an. Gnohere chiar daca primește…

- Mijlocasul argentinian Angel Di Maria si-a prelungit contractul cu formația Paris Saint-Germain, a anuntat cotidianul L'Equipe. Actuala ințelegere era valabila pana la finalul acestui sezon (2018-2019).

- Jordan Pickford, portarul titular al reprezentativei Angliei la Cupa Mondiala 2018, a semnat un nou contract, pe sase ani, cu echipa de fotbal Everton, valabil pana in 2024, a anuntat clubul din Liverpool pe site-ul sau oficial. Pickford, in varsta de 24 ani, s-a format ca jucator la Sunderland, fiind…

- Selectionerul Angliei, Gareth Southgate, se pregateste sa semneze un nou contract pe patru ani cu federatia de la Londra, urmand sa conduca nationala "Three Lions" pana la Cupa Mondiala de fotbal din anul 2022, informeaza BBC. Southgate (48 ani), care are in prezent o intelegere valabila pana in 2020,…

- Fundasul senegalez Kalidou Koulibaly si-a prelungit cu doua sezoane contractul cu clubul italian de fotbal Napoli, a anuntat gruparea din Peninsula, cele doua parti fiind legate acum pana in anul 2023, potrivit AFP. Fotbalistul african (27 ani) a ajuns la Napoli in 2014, dupa ce a jucat…

- Extrema jamaicana Leon Bailey si-a prelungit contractul cu echipa de fotbal Bayer Leverkusen, de care este legat acum pana in 2023, a anuntat gruparea germana, citata de Reuters. Bailey, care are 21 de ani, a venit la Leverkusen in ianuarie 2017, de la formatia belgiana Genk, si a disputat 44 de meciuri…

- Echipa feminina de volei CSM Volei Alba Blaj a ajuns la un acord pentru prelungirea colaborarii cu liberoul Marina Vujovic, a anuntat vicecampioana Europei pe pagina sa oficiala de Facebook. Accidentata grav in penultima etapa a grupelor Ligii Campionilor, sarboaica Marina Vujovic va reveni…

- Mijlocasul stanga Pedro si-a prelungit contractul cu formatia din Premier League, Chelsea, pentru inca un an. Jucatorul de 31 de ani, care a ajuns pe Stamford Bridge, de la Barcelona, in vara anului 2015, va fi sub contract cu echipa lui Abramovic pana in 2020.