Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din Timișoara prezinta cazul unui sarb sancționat in repetate randuri, pentru a atrage atenția șoferilor sa mearga la sediul instituției sa clarifice situația atunci cand sunt avertizați ca incalca legea. Șoferul a primit amenzi de peste 6.000 de lei, pentru ca a circulat sau a…

- S-au tras focuri de arma, aseara, la Timișoara. Oamenii legii au pornit in cautarea unui suspect de talharie, iar pentru prinderea acestuia au facut uz The post UPDATE. Focuri de arma in plina strada, la Timișoara – Polițiștii cauta un suspect de talharie appeared first on Renasterea banateana .

- IPJ Timiș vine cu precizari in cazul urmaririi soldate cu focuri de arma care a avut loc ieri in Timișoara. Oamenii legii au incercat sa prinda un talhar, insa nu au reușit. Și la aceasta ora barbatul este cautat de autoritați."Aseara , in jurul orei 22.30, polițiștii Secției de Poliție nr.…

- S-au tras focuri de arma, aseara, la Timișoara. Oamenii legii au pornit in cautarea unui suspect de talharie, iar pentru prinderea acestuia au facut uz de armamentul din dotare. Deocamdata, polițistii nu au reușit sa il prinda pe suspect. Acesta a fost vazut ultima oara in zona unui supermarket.Citește…

- Cele doua secții de votare deschise in Complexul Studențesc din Timișoara au fost luate cu asalt de tineri. Una este organizata la Liceul Vidu, iar cealalta la cantina UPT. Astazi, in jurul orei 12.00, erau cozi care se intindeau pe cel puțin 20 de metri, studenții așteptand sa voteze. Președintele…

- Polițiștii locali acționeaza in zona pietonala a Timișoarei, atat in civil cat și in uniforma. Sunt atenți la persoanele care abandoneaza diverse resturi alimentare și nealimentare pe domeniul public și nu numai. Oamenii legii sunt cu ochii și pe cei care abandoneaza ambalaje, chiștoace de țigari, peturi,…

- Acțiunile cu efective marite ale polițiștilor locali continua in cartierele din Timișoara. In zonele Iosefin, Dambovița și Elisabetin, oamenii legii au relaționat cu peste 200 de timișoreni, care au sesizat diverse probleme. Dintre ele nu puteau lipsi, evident, existența unor rampe de gunoaie. Deșeurile…

- Polițiștii timișeni vor sarbatori 197 de ani de atestare documentara a Poliției Romane, joi, la Timișoara. Oamenii legii ii invita pe timișoreni sa le treaca pragul pentru a vedea cum iși desfașoara oamenii legii activitatea, dar și echipamentele din dotare. “Persoanele care doresc sa ne fie…