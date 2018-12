Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, Portugalia a obtinut cifre record in acest sector cu 24,1 milioane de turisti, iar anul acesta se indreapta spre "o crestere de 12 %", a declarat responsabila Turismului, Ana Mendes Godinho. In 2017, volumul de facturare in sectorul turistic, care presupune 10 % din PIB Portugaliei,…

- Raportul OMS referitor la Supravegherea Consumului de Antibiotice a analizat consumul de antibiotice in 65 de tari si a constatat ca in Olanda sunt utilizate 9,78 de doze zilnice definite (DDD) la 1.000 de persoane, in Marea Britanie de doua ori mai multe, iar in Turcia de inca doua ori mai multe,…

- Statele Unite au autorizat opt tari, printre care China, India, Japonia, Coreea de Sud si Italia, sa continue achizitionarea temporara de petrol iranian, a declarat, ieri, seful diplomatiei americane, Mike...

- Statele Unite au autorizat opt tari, printre care China, India, Japonia, Coreea de Sud si Italia, sa continue achizitionarea temporara de petrol iranian, a declarat luni seful diplomatiei americane Mike Pompeo.

- IBM (NYSE:IBM) a anunțat incheierea inițiativei pro-bono IBM Coporate Service Corps, derulate in Municipiul Constanța, pe proiecte ce sprijina dezvoltarea economica, educația, sustenabilitatea, știința și diversitatea. Aceasta este a 7-a echipa Corporate Service Corps repartizata in Romania, pentru…

- Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat, sambata, ca, pana la ora 16.00, au votat in strainatate 23.491 de persoane, cele mai multe dintre acestea in Italia si Spania unde sunt amenajate si cele mai multe sectii de votare. In schimb, in tari ca Noua Zeelanda, Australia, Japonia sau China, unde unde…

- "Am decis sa postez acest mesaj cu laserul pentru ca ne-am saturat de PSD și de atitudinea pe care acest partid o are fața de cetațenii acestei țari. Nu le pasa de absolut nicio problema de interes național. De exemplu, pesta porcina au gestionat-o foarte prost, de aceea avem foarte multe focare. Una…