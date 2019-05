Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Maia Morgenstern și Florin Piersic au primit, luni seara, premiul pentru intreaga activitate la Gala Premiilor Uniter in cadrul unei ceremonii desfașurata la Teatrul Național Cluj-Napoca și prezentata de Ion Caramitru, potrivit mediafax.Președintele Uniter, Ion Caramitru, a declarat,…

- Ion Caramitru, amfitrionul Galei UNITER 2019 care are loc in seara aceasta, la Cluj, si-a pregatit un discurs in care critica dur guvernarea PSD. „Suntem la Cluj. La Cluj-Napoca. In escala si pentru infuzie de moral”, a spus actorul la repetitiile care au avut loc astazi la Teatrul National.

- GALA PREMIILOR UNITER Actrita Maia Morgenstern, actorul Florin Piersic, regizorul Cristian Pepino, scenograful Nina Brumusila si criticul de teatru Doina Papp vor fi recompensati cu premii pentru intreaga activitat...

- Cea de-a 27-a ediție a galei premiilor Uniunii Teatrale din Romania (UNITER) are loc luni, de la ora 22.00, in Sala Mare a Teatrului Național Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat, scrie Mediafax.Spectacolul va fi transmis in direct pe TVR 1, Radio Romania Cultural, www.uniter.ro și www.tvr.ro…

- Actrita Maia Morgenstern, actorul Florin Piersic, regizorul Cristian Pepino, scenograful Nina Brumusila si criticul de teatru Doina Papp vor fi recompensati cu premii pentru întreaga activitate. Printre cei 33 de nominalizati ai editiei se numara regizorii Alexandru Darie si Victor Ioan…

- *Campanie de strangere de fonduri pentru artiștii cu probleme grave de sanatate și existența FA RAI DIN CE AI! Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prezinta de Ziua Mondiala a Teatrului, miercuri, 27 martie 2019, de la ora 19.00, la Sala Mare, in cadrul Campaniei Naționale „Artiștii pentru Artiști”,…

- „Am primit multe telefoane, dar nu am fost internat si nici operat de urgenta. Pur si simplu trebuie sa intelegeti ca merg si eu si mai fac miscare. Eu am fost mereu un om activ. Am facut miscare, am inotat, am jucat baschet. Ma asteapta niste spectacole la Teatrul National, apoi am de luat un premiu…

- Actrita Maia Morgenstern și actorul Florin Piersic vor primi premii pentru intreaga activitate la cea de-a XXVII-a ediție a galei Uniunii Teatrale din Romania (UNITER), organizata in luna mai 2019, la Cluj-Napoca.