Gala Scriitorii Anului la Iasi.Recital extraordinar Gala Scriitorii Anului 2018 In perioada 8-9 noiembrie 2018, la Iași va avea loc cea de-a III-a ediție a Galei Sc riitorii Anului, una dintre cele mai importante actiuni culturale de promovare a literaturii romane contemporane. Gala Scriitorii Anului este un eveniment organizat de Primaria Municipiului Iasi prin Casa de Cultura “Mihai Ursachi” a Municipiului Iasi și Uniunea Scriitorilor din Romania, fiind co-finanțat de Ministerul Culturii și sponsorizat de BRD – Groupe Societe Generale. Juriul anual, votat de Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din Romania, este format din scriitori… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

