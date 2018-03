Gala Responsabilităţii Educative 2018 CNSV Beiuş In cadrul acestei actiuni, Consiliul Școlar al Elevilor si-a propus ca pe langa momentele artistice ce au fost prezentate, sa premieze toți actorii implicați in activitatea educaționala vulcanista, dar și beiușeana. Ilie Rus- promotor al excelentei scolare Ilie Rus- promotor al excelentei scolare Amfitrionul evenimentului, Cezar Kovacs, presedintele in exercitiu al Consiliului Scolar al Elevilor din Colegiul National Samuil Vulcan, si vicepresedinte al organizatiei judetene a elevilor, a chemat in aplauzele publicului premiantii : promotori ai excelentei scolare- prof. Ilie Rus, premii apeciative pentru sprijin deosebit: prof.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

