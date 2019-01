Gala premiilor Oscar 2019, fără prezentator principal pentru prima dată după 1989 Organizatorii ceremoniei nu au anuntat inca in mod oficial acest lucru, insa mai multe surse din industria cinematografica au confirmat ca pregatirile pentru cea de-a 91-a gala a premiilor Oscar, ce va avea loc pe 24 februarie, nu includ un prezentator principal, intrucat Academia de film americana, care organizeaza evenimentul, nu a putut sa gaseasca un inlocuitor. Pentru prima data dupa 1989, show-ul va fi privat un prezentator principal, supranumit 'Mister Loyal', care asigura tranzitiile intre momentele de inmanare a prestigioaselor statuete si secventele umoristice in care gazda… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gala de decernare a premiilor Oscar, cea mai urmarita ceremonie organizata la Hollywood, ar trebui sa se deruleze fara prezentator principal pentru prima data in ultimii 30 de ani, dupa retragerea actorului Kevin Hart in urma unor polemici generate de cateva mesaje mai vechi ale sale, publicate pe Twitter…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca, daca Marea Britanie va parasi UE fara un acord, este posibil ca cetatenii romani sa aiba probleme. Parlamentarii britanici au respins masiv, marţi seară, acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu…

- Sistemul de imigratie al Regatului Unit post-Brexit nu va impune plafoane numerice, in schimb va da prioritate lucratorilor inalt calificati si va pune capat tratamentului special pentru cetatenii din statele UE. Guvernul de la Londra a publicat, miercuri, ''cartea albă'' cu viitoarea politică…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba, in calitate de partener in cadrul unei finanțari nerambursabile prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, anunța procesul de selecție a unor experți externi pentru proiectul ”Personal specializat pentru un sistem de sanatate modern!”. Obiectivul general…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba, in calitate de partener in cadrul unei finanțari nerambursabile prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, anunța procesul de selecție a unor experți externi pentru proiectul ”Personal specializat pentru un sistem de sanatate modern!”. Obiectivul general…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Teleorman in parteneriat cu Direcția de Sanatate Publica a județului Alba, Direcția de Sanatate Publica a județului Bihor și Fundația Apelul Ingerului Roman, deruleaza pana la data de 21.12.2020 proiectul: ”Personal specializat pentru un sistem de sanatate modern!”.…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Teleorman in parteneriat cu Direcția de Sanatate Publica a județului Alba, Direcția de Sanatate Publica a județului Bihor și Fundația Apelul Ingerului Roman, deruleaza pana la data de 21.12.2020 proiectul: ”Personal specializat pentru un sistem de sanatate modern!”.…

- Twitter a publicat lista celor mai mediatizate mesaje din 2018, cu Lady Gaga, Barack Obama si BTS in topul celor mai apreciati in anul 2018, potrivit Variety, informeaza News.ro.Un mesaj publicat de Lady Gaga acum sase ani a devenit al treilea cel mai mediatizat in 2018. In 2012, cantareata…