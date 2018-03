Stiri pe aceeasi tema

- Gala Premiilor Gopo (editia a XII-a) are loc marti la Teatrul National Bucuresti, peste 80 de filme - 23 de lungmetraje, 12 documentare si 49 de scurtmetraje - intrand in cursa pentru nominalizari, conform Asociatiei pentru Promovarea Filmului Romanesc. Juriul a luat in considerare 23…

- TVR 2 va transmite in direct evenimentul desfasurat in Sala Mare a Teatrului Național „I.L.Caragiale”, marti, 27 martie, de la ora 20.00. Documentarul „BRASOV 1987 - DOI ANI PREA DEVREME” se afla in lupta pentru statueta la categoria „Cel mai bun film documentar de lungmetraj”.

- Guvernul Romaniei marcheza si in acest an Ziua Internationala a Luptei impotriva Epilepsiei, cunoscuta sub denumirea de "Purple Day", prin iluminarea Palatului Victoria in purpuriu, in aceasta seara, incepand cu ora 20.00.Executivul raspunde astfel demersului Asociatiei pentru Dravet si alte Epilepsii…

- * Administratia Prezidentiala se alatura, pentru al patrulea an consecutiv, campaniei 'Earth Hour' - Ora Pamantului. In acest sens, sambata, in intervalul orar 20,30 - 21,30, iluminatul Palatului Cotroceni va fi intrerupt, informeaza Presedintia. * Palatul Parlamentului va intrerupe sambata iluminatul…

- Pe 21 martie, cand a fost sarbatorita "Ziua Mondiala a Sindromului Down", echipa Asociației "Steaua Speranței Suceava" a organizat o petrecere pentru 23 de copii care sufera de autism și sindrom Down.Acțiunea a fost gazduita de pensiunea "Acasa in Bucovina". Atmosfera acestei petreceri a fost ...

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri seara, la Teatrul National Bucuresti, la premiera filmului documentar "Romania neimblanzita", au precizat pentru AGERPRES surse oficiale. Filmul este un documentar despre padurile Romaniei si urmeaza sa intre in aprilie si in cinematografe.…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea.…

- Un studiu practic despre comunicarea dintre medicii de familie si pacienti a fost realizat recent de catre Colegiul pacientilor (CP) și „Asociația din grija pentru Client”, in programul „Empatie sau indiferența?”. Studiul a fost facut luna trecuta (februarie 2018) pe un eșantion de 810 pacienți…

- Pelicula chiliana 'Una mujer fantastica', laureata cu Oscarul pentru cel mai bun film strain, a primit cele mai multe nominalizari, in total noua, la Premiile Platino ale cinematografiei ibero-americane, care vor fi decernate la 29 aprilie in localitatea balneara mexicana Riviera Maya, relateaza…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene din Luxemburg gazduiește pana in luna aprilie a.c. expoziția de camași romanești „IA Aidoma”. Camașile expuse au fost cusute de catre membrele Asociației „Semne Cusute” din care fac parte și patru bacauance: Felicitas Farcaș, Irina Agachi, Daniela Ivu și Iulia Georgescu.…

- In Postul Pastelui, Asociatia "Suflete Deschiseldquo; si SC Arimex Comexim 2000 SRL, prin parteneriatul social misionar "Mai aproape de cel sarman mai aproape de Dumnezeuldquo;, lanseaza un nou apel pentru toti crestinii "Fii milos precum Hristos ldquo;. "Pentru a face milostenie, nu avem nevoie de…

- Sambata, 3 martie, voluntarii Asociației „Solidar” Vaslui – filiala Huși au imparțit “marțișoare” la 23 de familii necajite, cu mulți copii, din comuna Vetrișoaia. “Darurile noastre simbolice au avut drept conținut articole de imbracaminte pentru copii, parinți și bunici, incalțaminte, alimente la batrani…

- Nicolița Radoescu, administratorul de peste 17 ani a Asociației de Proprietari nr.48 din Debarcader, aparținand municipiului Targu-Jiu, este cercetata in dosarul penal nr.3273/P/2017 aflat la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu. Femeia este acuzata de abuz in serviciu dar și de delapidare,…

- Tot mai mulți oameni traiesc datorita aparatelor de filtrare a sangelui. Insuficiența renala face ca ei sa fie conectați, de trei ori pe saptamana, cate patru ore, la aparate speciale. Pentru aceasta, sunt nevoiți sa mearga la centrele de dializa din Chișinau, Balți sau Iași, in Romania. ”Soțul meu…

- Lungmetrajul "Un pas in urma serafimilor", de Daniel Sandu, are cele mai multe nominalizari, 15, la premiile Gopo 2018, concurand pentru trofeul pentru cel mai bun film cu "6,9 pe scara Richter", "Breaking News", "Meda sau partea nu prea fericita a lucrurilor" si "Fixeur", informeaza organizatorii.

- Premiera nationala la Cluj: Istorie predata in scoli cu ajutorul filmelor Programul de educație cinematografica, implementat in premiera nationala la Cluj, iși propune sa creasca popularitatea filmului european in randul elevilor de liceu și in același timp sa contribuie la imbunatațirea calitații orelor…

- Numeroși oameni cu suflet mare au sarit in ajutorul lui Ionel Sarghi, din satul Tarzii, a carui poveste de viața a fost facuta publica de voluntarii “Solidar”. “Parca se vad niște urme de speranța pe fața acestui om atat de incercat!”, spun reprezentanții ONG-ului, in urma vizitei pe care i-au facut-o…

- Un cațel cu un defect grav de deplasare va fi ajutat de medicii veterinari de la USAMV Cluj, dar mai trebuie obținute donații pentru operație. Cațelul se numește Chance și a fost abandonat la o ferma, iar Asociația Arca lui Noe își propune sa îl ajute.…

- Este cel mai putin cunoscuta din lista care le include pe Frances McDormand, Margot Robbie, Saoirse Ronan și Meryl Streep, la categoria nominalizatelor pentru „cea mai buna actrita in rol principal“. Sally Hawkins In fiecare an, un film domina seara Oscarurilor prin numarul de nominalizari, iar anul…

- Vizitatorii vor avea ocazia de a achizitiona obiecte si haine reciclate creativ, jurnale handmade, lumanari parfumate, jucarii pentru copii, bijuterii, accesorii din piele etc. De asemenea, cei care viziteaza targul de la Hubrica vor putea sa participe la ateliere creative de imprimare decorativa, sa…

- In Romania, 1.786.000 de varstnici, din totalul de cinci milioane, traiesc cu pensii mai mici de 600 de lei. Cu toate acestea, fondul de pensii este insuficient pentru a acoperi chiar și aceste venituri mici. Un studiu al doctorului in economie Gheorghe Nistorescu arata care sunt hibele sistemului,…

- Gala Naționala a Excelenței in Asistența Sociala ii va desemna pe cei mai implicați profesioniști in acest domeniu. Dupa un an 2017 plin de activitați destinate bolnavilor de scleroza multipla, Anca Man, asistent social in cadrul Asociației SM Speromax Alba, reprezinta județul Alba la doua din categoriile…

- Condițiile de organizare vor duce la amanarea procesului Mineriadei, spun surse judiciare. Acestea au declarat, pentru Libertatea, ca dosarul Mineriadei se va amana din cauza condițiilor limitate de primire a partilor in sala de judecata pentru a asista la proces. La acest moment, spun sursele citate,…

- Dosarul Mineriadei. Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra…

- Autoritatile publice locale si judetene, institutiile din sectorul public, dar si companiile private care acceseaza si prelucreaza date cu caracter personal pot aplica, incepand cu data de 19 februarie 2018, la Programul de formare si sprijin "Ofiteri pentru securitatea datelor cu caracter personal…

- Ieri, la dezbaterea din Parlamentul Romaniei, reprezentantul companiei Comsa, constructorul lotului 3 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva, a descris foarte clar problemele de pe acest proiect. Acest tronson de peste 21 km poate fi inaugurat in 2018, dar numai daca aceste blocaje vor fi rezolvate IMEDIAT, susain…

- 23 aprilie. Acesta este termenul la care jumatate dintre locuitorii judetului Arad vor avea o firma noua pentru colectarea deseurilor. Master planul de gestionare a deseurilor se apropie cu pasi repezi de finalitate. Iar primii care vor experimenta noul sistem sunt locuitorii municipiului Arad si…

- Astazi a fost autentificat la notariat Grupul de inițiativa al campaniei “Fara penali in funcții publice”, format din: filosoful Mihai Șora; scriitorul Gabriel Liiceanu; pianistul Dan Grigore; juristul Eugen Vasiliu; activistul civic Valeriu Nicolae; președintele Asociației Colectiv GTG 3010 Eugen Iancu;…

- Dupa protestul de astazi, cand localnicii din Micesti si-au exprimat nemultumirile legate de desfiintarea traseelor de transport public in localitatea lor, conducerea Consiliului Judetean a transmis, printr-un comunicat de presa, ca au fost emise licente pentru curse speciale care sa transporte elevii…

- BUCURESTI, 6 feb — Sputnik, Georgiana Arsene. Acuzatii terifiante privind boicotarea accesului afaceristilor români pe pietele din Rusia! Directorul comercial al firmei de mobila SIMEX, Gabriel Antoniu Lavrincik prezinta fapte de o gravitate extrema, lucruri despre care presa economica…

- Peste 80 de filme - 23 de lungmetraje, 12 documentare si 49 de scurtmetraje - au intrat oficial în cursa pentru nominalizari la cea de-a XII-a editie a Premiilor Gopo, informeaza un comunicat al Asociatiei pentru Promovarea Filmului Românesc, transmis, luni, AGERPRES. Printre filmele eligibile…

- Recent a aparut un nou numar al revistei Dacia Nemuritoare. Pe prima pagina a numarului 54 gasim poezia lui Stefan Silva, 2018. Numeroase articole de mare interes fac din aceasta publicatie una dintre cele mai cautate. Editorialul din acest numar este semnat de Lector univ.dr.Ilie Gherhes sub titlul…

- „Vom depune o solicitare la Parlament - mai greu prin Ministerul Sanatații pentru ca e procedura lunga. Pentru noi e mult mai simplu, printr-o relație directa cu parlamentarii din Comisia de sanatate din Parlament, ca prin ei sa depunem un proiect de lege de modificare a Legii 95”, a afirmat, pentru…

- Județul Timiș va fi prezent cu un stand la Targul de Turism al Romaniei care se va desfașura la București. Evenimentul va avea loc la Romexpo, intre 22 și 25 februarie, iar reprezentanții Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) in Timiș, impreuna cu reprezentanții stațiunii Buziaș…

- cu sediul la Societatea Naționala de Crucea Roșie din Romania-filiala Ialomița, din bulevardul Chimiei, nr. 8, municipiul Slobozia, județul Ialomița, cod identificare fiscala 36532386 și cod IBAN RO86 CECE IL01 30RO N055 5963, deschis la CEC Bank Slobozia, mulțumește societații ROMGAZ SA Mediaș avand…

- Aradenii sunt invitati ca pana la data de 4 februarie sa faca nominalizari pentru premiile Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala, editia a V-a 2018. Regulamentul Galei si formularul de inregistrare pot fi descarcate de pe site-ul gala.cnasr.ro. Categoriile pentru care sunt asteptate propunerile…

- Pentru a combate propaganda informationala pe teritoriul Republicii Moldova nu era nevoie de o modificare a Codului Audiovizualului, dar era nevoie ca organul specializat al statului sa-si exercite atributiile si sa nu permita ca „propaganda straina sa faca ravagii pe teritoriul Republicii Moldova”.…

- Universitatea din București, prin Facultatea de Istorie, lanseaza miercuri, 24 ianuarie 2018, de ziua Micii Uniri de la 1859, seria de activitați destinate invațamantului preuniversitar desfașurate in cadrul programului de celebrare a Centenarului Romaniei. Evenimentul de deschidere va reuni specialiști…

- Chiar pe 15 ianuarie, cand s-a sarbatorit si Ziua Culturii Nationale, la sediul Asociatiei, situat pe strada Unirii din municipiu, trupa ANA, coordonata de actrita Oltea Blaga, a prezentat un moment poetic. Irina Anton, Veronica Benchea, Ovidiu Bulboaca, Ioan Halasz, Adi Maris, Teodora Matea, Sorin…

- Conflictul de ordin financiar dintre companiile Eco Sud și Polaris M Holding, aplanat in cele din urma, la intervenția președintelui Consiliului JudețeanTeleorman, Danuț Cristescu, a coincis cu o ședința in care primarul liberal al comunei Botoroaga, Mihail Cojocaru, a fost eliberat din funcția de președinte…

- O asemenea gospodarie este la Comloșu Mare. Camerele sunt ca pe vremea bunicilor, „șpaițul” e la locul lui, la fel și odaia cea buna, de la strada. Mulți turiști ar da orice sa vada astfel de „minunații”. Nimeni nu a facut nimic pana acum pentru a deschide aceste case turiștilor. Se fac primii…

- Inchiderea fabricii de zahar de la Oradea aduce probleme nu doar pentru cei peste 200 de angajati ci si pentru familiile a 93 de fermieri din Bihor, Arad, Satu Mare si Timis care aveau contract cu firma. Cultivatorii de sfecla au vrut sa se asocieze si sa cumpere ei fabrica, dar negocierile au esuat.…

- Copiii cu autism susținuți de asociația Help Autism vor beneficia de terapii complementare ce ii vor ajuta in procesul lung și anevoios al recuperarii. Acest lucru se intampla datorita unui sprijin, in valoare de $5,000, oferit de Hard Rock Cafe Bucuresti pentru susținerea proiectului "Sound of life”. …

- In ajunul sarbatorilor de iarna, Asociația tinerilor moldoveni din Italia "O3M" a organizat, la Roma, Campania de binefacere „Hai sa fim mai buni". Evenimentul a ajuns deja la a treia ediție și s-a desfașurat in perioada 7-30 decembrie, se arata intr-un comunicat de presa al Asociației.

- Primul cor satesc din Banat și din intreaga Romanie, cel al plugarilor din Chizatau, a implinit, recent, 160 de ani de la inființare și tot atația de activitate neintrerupta, iar aniversarea a fost marcata cum se cuvine in chiar locul de baștina al celor dintai cantareți din grup. La aceasta manifestare…

- Un senator republican, al carui nume nu este dat, s-ar fi alaturat grupului pentru a o asculta si interoga pe dna Bandy Lee, profesor la Universitatea Yale, care a redactat de altfel o carte intitulata ''The Dangerous Case of Donald Trump'' (Cazul periculos al lui Donald Trump), o culegere de eseuri…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a explicat de ce a fost clasat dosarul transplantului lui Alexandru Arșinel, deschis dupa ce Emanuel Ungureanu a depus o plangere privind transplantul de rinichi de care Alexandru Arșinel a beneficiat in 2013, la institutul condus de Mihai Lucan. Dosarul…