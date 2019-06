Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 13 mai 2019, incepand cu ora 21.00 și pana la ora 23.00, albaiulianul Cornel George Comșa se va afla in studioul B1 TV, in cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderata de jurnalistul Silviu Manastire. In platou se vor mai afla Mihai Fifor (PSD), Corneliu Bichineț (PMP), Lucian Bode (PNL),…

- Prin Dispoziția Primarului municipiului Alba Iulia nr. 584/09.05.2019, la solicitarea Comisiei de avizare a adunarilor publice, se restricționeaza circulația rutiera pentru derularea competiției „Women Rally” (detalii despre eveniment AICI ) in perioda 10-12 mai 2019 astfel: – B-dul 1 Decembrie 1918…

- Instituirea unui premiu care sa poarte numele marelui om de cultura Lucian Blaga a fost un demers firesc și necesar avand in vedere personalitatea culturala complexa și aportul adus de marele poet și filozof Lucian Blaga la promovarea culturii romanești pe plan internațional. Ediția din acest an a evenimentului…

- Va așteptam in 10 mai 2019, in Alba Iulia, la Crosul Europei. In șanțurile Cetații din fața Catedralei Ortodoxe, ne pregatim pe ritmuri muzicale, de alergare. Puteți alerga o tura sau doua și plecați acasa cu materiale, amintiri, buna dispoziție, poze și dorința de a reveni și in 2020. Daca doriți,…

- La data de 16 aprilie 2019, politistii Postului de Politie Ighiu l-au identificat pe un barbat de 46 de ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de „insusirea bunului gasit”. Se pare ca, in seara zilei de 21 decembrie 2018, barbatul, care este taximetrist, ar fi gasit in…

- In perioada aprilie-mai 2019, Inspectoratul Școlar Județean Alba implementeaza schema „ Titlul de excelența”, in cadrul proiectului „ Learning by Doing”, finanțat prin Programul Transnațional Dunarea și implementat in Romania de catre partenerii naționali Centrul Național de Dezvoltare a Invațamantului…

- Rasfoind, zilele trecute, listele depuse de partidele politice pentru alegerile europarlamentare din luna mai, am constatat, cu surprindere, ca nu Mircea Hava este cel mai bine situat albaiulian pe lista de candidați a partidului sau, ci Cornel George Comșa. Binecunoscut in Alba-Iulia pentru colaborarea…

- Intr-o conferința de presa care a avut loc, sambata, la Alba Iulia, Ionela Danciu, consilier independent la Aiud, a anunțat, in prezența lui Victor Ponta, ca a semnat adeziunea la partidul PRO Romania. Mai jos, inregistrarea integrala a conferinței de presa. Post-ul VIDEO: Ionela Danciu, consilier independent…