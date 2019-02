Stiri pe aceeasi tema

- Gala de decernare a Premiilor Oscar de anul acesta vine cu o schimbare majora! Este pentru prima data in ultimii 30 de ani cand Academia Americana de Film a decis ca nu va exista un prezentator. Totul dupa ce comediantul si actorul american Kevin Hart (39 de ani) a confirmat oficial ca nu va mai fi…

- Academia Americana de Film a stabilit alte planuri pentru gala de decernare a Premiilor Oscar de anul acesta, dupa ce comediantul si actorul american Kevin Hart (39 de ani) a confirmat oficial ca nu va mai fi prezentatorul ceremoniei care va avea loc pe 24 februarie 2019.

- Actorul american de comedie Kevin Hart a confirmat miercuri in emisiunea ''Good Morning America'' ca nu va fi gazda ceremoniei de decernare a premiilor Oscar din acest an adaugand ca nu doreste sa mai discute despre acest subiect, conform DPA. Actorul a fost invitat miercuri…

- Devine o misiune grea pentru Academia Americana de Film sa-i gaseasca un inlocuitor lui Kevin Hart, care a decis sa refuze rolul de gazda a Premiilor Oscar 2019. Și nu din cauza tweet-urilor sale homofobice. Se pare ca adevarata problema o reprezinta banii … sau lipsa acestora. Potrivit unor surse citate…

- Actorul si comediantul american Kevin Hart (39 de ani) a renuntat la rolul de gazda a galei Oscar 2019, dupa ce, in urma unor mesaje homofobe publicate pe conturile sale online in urma cu mai multi ani, Academia Americana de Film i-a dat un ultimatum pentru a se scuza.

- In nici 24 de ore de cand a fost anunțat ca va fi gazda galei Oscar 2019, actorul Kevin Hart a renunțat la acest rol, dupa ce, in urma unor mesaje anti-gay publicate pe conturile sale online in urma cu mai multi ani, Academia Americana de Film i-a dat un ultimatum pentru a se scuza.

- Actorul de comedie Kevin Hart a declarat joi ca a decis sa renunte sa fie gazda ceremoniei de decernare a premiilor Oscar din februarie 2019, informeaza Reuters si DPA. "Am ales sa renunt sa fiu gazda Oscarurilor de anul acesta... deoarece nu doresc sa creez o diversiune intr-o noapte care ar trebui…

- Actorul Kevin Hart a anunțat printr-o postare pe Instagram ca va fi pentru prima data gazda ceremoniei premiilor Oscar 2019. „Ani la rand am fost intrebat daca voi prezenta vreodata Oscarurile și raspunsul meu a fost mereu același… Am spus ca ar fi ocazie unei vieți pentru mine ca și comedian și ca…