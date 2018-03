Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 90-a editie a galei Oscar, care a avut loc duminica, la Los Angeles, a inregistrat cea mai slaba audienta din istoria ceremoniei in SUA, potrivit cifrelor furnizate de compania Nielsen, raportate de postul TV ABC (Disney), care a difuzat evenimentul, transmite Reuters. …

- Gala Oscar 2018, care a avut loc duminica noapte in Los Angeles, a inregistrat cea mai slaba audienta din istoria evenimentului in Statele Unite ale Americii, aceasta fiind urmarita de 26,5 milioane de telespectatori, scrie NEWS.RO, citand hollywoodreporter.com.Citeste si: Lazar, mesaj DUR…

- Ceremonia Oscarurilor de anul acesta a avut o audienta mai slaba decat minimul istoric de 32 de milioane de telespectatori inregistrat in anul 2008, si vine dupa o scadere a audientei inregistrata si de alte mari evenimente din sport si show business pe masura ce un numar din ce in ce mai mare de…

- Numarul telespectatorilor din Statele Unite care au urmarit duminica seara cea de a 90-a editie a premiilor Oscar a fost cu aproape 16% mai mic decat anul trecut, potrivit datelor preliminare publicate luni de firma de cercetare de piata Nielsen, ...

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a obtinut anul trecut 2,02 miliarde de franci elvetieni (2,16 miliarde de dolari), de pe urma ratelor negative ale dobanzilor cu care a taxat bancile comerciale, in crestere fata de 1,52 miliarde de franci elvetieni in 2016, transmite Reuters.

- Cea de-a 90-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film, cele mai importante distinctii ale cinematografiei, s-a desfasurat la Teatrul Dolby din Los Angeles, o editie marcata de discursuri antihartuire si antidiscriminare. “The Shape of Water” a obținut Oscarul pentru ...

- Istoria galei Oscar, a carei a 90-a editie va avea loc duminica seara, la Dolby Theatre din Los Angeles, este caracterizata de multe detalii notabile si insolite. Iar anul acesta au fost marcate si mai multe premiere.

- Lungmetrajul "Get Out", un thriller cu accente horror si de satira, care denunta rasismul din Statele Unite, a castigat principalul trofeu - cel mai bun film - la gala Independent Spirit Awards sambata seara la Los Angeles, cu o zi inainte de decernarea premiilor Oscar, informeaza Reuters si AFP.…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar va avea loc duminica seara, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. Prezentam mai jos momentele cheie din istoria prestigiosului eveniment, a carui prima editie a avut loc in 1929.

- Bucatarul care se ocupa de festinul post Oscar este același, pentru al 24-lea an la rand: chef Wolfgang Puck de origine austriaca. Puck a dezvaluit meniul care va fi servit in cea mai așteptata noapte de cei din industria cinematografica. Peste 50 de feluri de mancare, inclusiv…

- Harvey Weinstein nu se va afla la ceremonia de decernare a Oscarurilor de duminica, dar prezenta fostului producator de film va fi totusi simtita la Hollywood, relateaza vineri Reuters. Artistul stradal din Los Angeles care si-a luat numele de Plastic Jesus a dezvelit joi o statuie intitulata "Casting…

- Premiile Oscar, cele mai prestigioase distinctii decernate de industria cinematografica americana, celebreaza duminica seara cea de-a 90-a aniversare a lor. Incepand din 1929, acest eveniment plin de stralucire a captat imaginatia pasionatilor de filme din lumea intreaga, informeaza Reuters. Cea…

- Premiile Oscar, cele mai prestigioase distinctii decernate de industria cinematografica americana, celebreaza duminica seara cea de-a 90-a aniversare a lor. Incepand din 1929, acest eveniment plin de stralucire a captat imaginatia pasionatilor de filme din lumea intreaga, informeaza Reuters. Cea de-a…

- Când esti putred de bogat, trebuie sa dormi cu un ochi deschis sau sa montezi camere de luat vederi, ca sa nu te trezesti mai sarac cu câteva zeci de milioane de lire sterline. Miliardarul britanic James Stunt, în vârsta de 36 de ani, a fost victima celui…

- Parlamentul din Grecia a votat, joi dimineata, in favoarea formarii unei comisii de ancheta care sa investigheze politicienii, inclusiv fostii premieri, acuzati ca ar fi primit mita de la producatorul elvetian de medicamente Novartis, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- O filiala a Bancii Nationale Punjab este anchetata pentru o frauda de 1,8 miliarde de dolari, in acest caz fiind implicat miliardarul Nirav Modi, care are afaceri cu bijuterii, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Actorii Jennifer Aniston si Justin Theroux se despart dupa doi ani de casnicie, au anuntat ei intr-un comunicat comun citat vineri de AFP, DPA si Reuters. Cei doi, care locuiesc in cartierul multimilionarilor Bel Air din Los Angeles, s-au intalnit in 2008 si au avut o relatie din 2011. Aniston si Theroux…

- Peste 1.000 de obiecte apartinand actritei Liza Minnelli si parintilor ei, actrita Judy Garland si regizorul Vincente Minnelli, vor fi scoase la licitatie in luna mai, la Los Angeles, de casa Profiles in History, potrivit Reuters.

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat luni cel de-al doilea proiect al sau de buget, care cuprinde cresterea cheltuielilor militare si solicitari de fonduri pentru infrastructura și construirea unui zid la granita cu Mexicul, transmite Reuters.

- Mexicanul Guillermo del Toro a fost recompensat la Los Angeles cu distinctia principala a Sindicatului regizorilor americani (DGA) in cadrul galei DGA Awards pentru filmul sau "The Shape of Water", favoritul celei de-a 90-a editii a Premiilor Oscar la care pelicula participa cu 13 nominalizari, relateaza…

- Costurile pentru fiecare reclama publicitara de 30 secunde in timpul editiei 52 a Super Bowl-ului, finala ligii de fotbal american (NFL), programata duminica 4 februarie, la Minneapolis, va creste de la 5,05 milioane la 6 milioane dolari, relateaza EFE. In finala s-au calificat New England…

- Datele de audienta pentru gala Premiilor Grammy care a avut loc duminica si a fost transmisa de postul de televiziune CBS indica o scadere de peste sase milioane de telespectatori, a precizat luni CBS, informeaza Reuters. Citând cifrele furnizate de Nielsen, agentia americana care masoara audientele…

- Etiopianul Mosinet Geremew a stabilit un nou record al maratonului de la Dubai, pe care l-a castigat vineri in doua ore si patru minute, acesta fiind cel de-al zecelea timp din toate timpurile pe distanta de 42,195 km, informeaza agentia Reuters. Geremew, in varsta de 25 ani, l-a devansat…

- Cate buline! Katy Perry a intrat cu totul in jocul celor de la Disney, cand a acceptat sa participe la dezvelirea stelei dedicate personajului animat Minerva „Minnie” Mouse, pe Bulevardul Celebritatilor din Los Angeles,

- Los Angeles, 22 ian /Agerpres/ - Lungmetrajul "Transformers: The Last Knight" conduce plutonul filmelor care au fost nominalizate luni la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste pelicule cinematografice ale anului 2017, intr-o lista pe care se regasesc pelicule in care joaca actori premiati cu Oscar,…

- Minnie Mouse, celebrul personaj al companiei Disney, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, la ceremonie fiind prezenti presedintele-director general al companiei, Robert Iger, dar si Mickey Mouse, transmite AFP.

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in SUA, la al doilea Mars al Femeilor, la un an de investitura lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza Reuters. Manifestatii au avut loc la Washington, New York, Los Angeles, Chicago si in alte 250 de orase, iar personalitatile care au luat cuvantul…

- Cantaretul de muzica rock american Tom Petty a murit din cauza unei insuficiente organice multiple provocate de o supradoza de medicamente accidentala, se arata intr-un raport facut public de institutul de medicina legala din Los Angeles, transmite Reuters.

- Ultimii trei ani au fost cei mai caldurosi din istoria masuratorilor meteo, a anuntat joi Organizatia Meteorologica Mondiala (WMO), un organism specializat al ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ultimii trei ani au fost cei mai caldurosi din istoria masuratorilor meteo, a anuntat joi Organizatia Meteorologica Mondiala (WMO), un organism specializat al ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters. În 2017, temperatura medie globala a fost cu 1,1 grade Celsius peste nivelul înregistrat…

- Televiziunea Kanal D a fost amendata cu 200.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru depasiri ale duratei de publicitate permise de lege inregistrate in luna noiembrie.Televiziunea Kanal D a fost sanctionata la propunerea lui Radu Herjeu, in baza articolului 35,…

- Un protestatar si-a pierdut viata luni, in orasul tunisian Tebourba, in urma ciocnirilor intre fortele de ordine si manifestantii impotriva cresterii preturilor si a taxelor, informeaza Reuters. Alti cinci oameni au fost raniti si transportati la spital, a relatat agentia de presa TAP, preluata de…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Comediantul Seth Meyers a livrat ceea ce toata lumea aștepta de la el la ceremonia decernarii Globurilor de Aur care a avut loc anul acesta la Los Angeles. In deschiderea evenimentului, de la primele sale cuvinte, Seth Meyers a tonul evenimentului. “Good evening ladis and remaining gentelmen!”, a spus…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este optimista in legatura cu discutiile privind continuarea coalitiei de guvernare cu Partidul Social-Democrat (SPD), informeaza agentia de stiri Reuters.

- Anul 2017 a fost al doilea cel mai cald la nivel mondial din istoria înregistrarilor meteorologice, fiind devansat doar de înabusitorul 2016, cu semne ale schimbarilor climatice care au variat de la incendii de vegetatie la o subtiere a ghetii arctice, a anuntat joi un centru de monitorizare…

- Olandezul Virgil van Dijk, cel mai scump fundas din lume și cel mai scump transfer realizat iarna din istoria fotbalului , ar putea debuta pentru Liverpool in meciul de vineri cu Everton, programat in turul 3 al Cupei Angliei, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Fundasul central este eligibil pentru…

- Velierul australian Wild Oats XI a stabilit un nou record al cursei de yachting Sydney-Hobart, ajunsa la cea de-a 73-a editie, pe care a castigat-o, ieri, pentru a noua oara, dupa o zi, 8 ore, 48 minute si 50 de secunde, informeaza agentia Reuters.Wild Oats a doborat, astfel, recordul stabilit, anul…

- Velierul australian Wild Oats XI a stabilit un nou record al cursei de yachting Sydney-Hobart, ajunsa la cea de-a 73-a editie, pe care a castigat-o miercuri pentru a noua oara, dupa o zi, 8 ore, 48 minute si 50 de secunde, informeaza agentia Reuters. Wild Oats a doborat, astfel, recordul…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA.

- Filmul „Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi” a generat incasari de 450 de milioane de dolari din vanzarea de bilete la nivel mondial in weekendul de debut, a anuntat, duminica, compania Walt Disney, informeaza Reuters, citat de news.roFilmul marcheaza un nou succes pentru Disney,…

- Disney, un urias al industriei de divertisment, a cumparat o parte din activele rivalului sau 21st Century Fox si a devenit un colos la Hollywood, care vrea sa eclipseze celelalte studiouri si sa reduca avansul pe care il detin pionierii din domeniul difuzarilor in streaming, informeaza AFP, preluata…

- O colecție de obiecte care au aparținut cantarețului și compozitorului Neil Young, in varsta de 72 de ani, ce conține machete de trenuri, dar și automobile clasice și echipamente muzicale, a fost vanduta la licitație cu aproape 300.000 de dolari, informeaza Reuters. Neil Young, pasionat…

- O colectie de machete de trenuri a cantaretului de folk-rock Neil Young a fost vanduta pentru aproape 300.000 de dolari la o licitatie organizata de casa Julien's Auctions la Los Angeles, transmite Reuters.

- De patru zile, flacarile au parjolit sudul Californiei, forțand sute de mii de oameni sa-și paraseasca locuințele. Printre aceștia se numara și Ellen DeGeneres și soția sa, actrița Portia de Rossi. Incendiile de vegetație din apropiere le amenința locuința Dupa ce vegetația de pe coline a fost mistuita,…

- Incendiile continua sa faca ravagii in California. Autoritațile au emis noi ordine de evacuare pentru sudul statului american din cauza incendiilor. Orașul Santa Barbara se afla acum sub amenințarea focului, relateaza BBC News și Reuters. Statul american California se confrunta in continuare cu incendii…

- Incendiul Thomas, cel mai grav dintre cele șase incendii importante care au izbucnit saptamana trecuta in California de Sud — considerat al cincilea cel mai important eveniment de acest gen din acest stat incepand din 1932 — a ars 230.000 de acri (570.000 de hectare), mai mult decat suprafața New…

- Star Wars se intoarce cu cel de-al opt episod al francizei, "Star Wars: The Last Jedi", a carui premiera mondiala a avut loc sambata la Los Angeles, informeaza Reuters și AFP. Cu o capacitate de 6.300 de locuri, Shrine Auditorium din Los Angeles i-a întâmpinat sâmbata…

- Cantareata americana Katy Perry a castigat 5 milioane de dolari in urma unui proces privind cumpararea unei manastiri din Los Angeles pe care intentioneaza sa o transforme intr-o locuinta.