Gala "Green Woman". 12 femei de succes, premiate Laureatele provin din toate domeniile, de la medicina la cultura, de la energie la jurnalism, fiecare dintre ele fiind implicate și in activitați caritabile, educative sau sociale: Soprana Felicia Filip – manager al Operei Comice pentru Copii, medicii Monica Pop – manager al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București și Carmen Orban – manager al Institutului Clinic Fundeni, Doina Vornicu – director general CEZ Romania, Bibiana Stanciulov – director al societații care produce brandul național "Magiun din prune Topoloveni", Laura Ciuhu - presedinta Comisiei de Fonduri Europene a Uniunii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

