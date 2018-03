Stiri pe aceeasi tema

- Gala Premiilor Gopo (editia a XII-a) are loc marti la Teatrul National Bucuresti, peste 80 de filme - 23 de lungmetraje, 12 documentare si 49 de scurtmetraje - intrand in cursa pentru nominalizari, conform Asociatiei pentru Promovarea Filmului Romanesc, anunta Agerpres.

- Devenita o traditie la nivelul Politiei Romane, acordarea plachetei „Politist de onoare al judetului Buzau” a constituit, anul acesta, o modalitate eficienta de evidentiere a activitatii unui politist de proximitate din cadrul Politiei Municipiului Buzau. Este vorba despre Robert Marian Cretu, un politist…

- Duminic 25 martie 2018 în Sala de concerte a Palatului &bdquoLyra&rdquo din Brila sa desfurat cea dea noua ediie a Concursului Naional de Muzic Uoar pentru Copii &ldquoArmoniile Dunrii&rdquo organizat de coala Popular de Arte &bdquoVespasian Lungu&rdquo Brila cu sprijinul Consiliului Judeean Br...

- Polițisul anului 2017 a fost desemnat nimeni altul decat agentul Sorin Vezeteu din Suceava, care s-a stins din viața anul trecut, cand a fost injunghiat in gara. Emblema de Onoare a Poliției Romine i-a fost inmanata soției sale, la Cercul Militar, chiar de Ziua Poliției Romane.

- Luni seara, la Teatrul Odeon, Radio Romania a premiat excelenta in cultura, in cadrul celei de-a XVIII-a editii a Galei Premiilor Radio Romania Cultural. Printre castigatori s-au numarat poetul Dan Coman, regizorul Daniel Sandu, pianista Diana Ciocarlie, Melania Medeleanu si Vlad Voiculescu.

- Victoria Iftodi a fost numita ministru al justiției al Republicii Moldova. Un decret in acest sens a fost semnat de catre președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, dupa discuțiile purtate cu prim-ministru Pavel Filip și Victoria Iftodi, transmite Noi.md {{277773}}„O cunosc personal de foarte mult…

- Senatorul Ivan Duque va fi candidatul dreptei iar fostul primar al Bogotei, Gustavo Petro, va reprezenta stanga la alegerile prezidentiale din Columbia din 27 mai si 17 iunie, potrivit rezultatelor alegerilor primare organizate duminica de fiecare tabara politica, transmite AFP. Ivan Duque, din partea…

- Adelina Mihai, de la CS ”Liga de Est” Vaslui, a fost declarata cea mai buna sportiva a Federației Romane de Taekwon-do ITF. Federația Romana de Taekwon-do ITF și-a desemnat cei mai buni sportivi ai anului 2017, la Baia Mare, cu ocazia deschiderii oficiale a Campionatului Național de Taekwon-do ITF,…

- Modelul 4x4 urban Volvo XC40 a câstigat luni premiul de Masina Anului în Europa, cu ocazia deschiderii pentru presa a celei de-a 88-a editii a Salonului auto de la Geneva. Galeria Foto.

- Lungmetrajul animat „The Emoji Movie” a fost desemnat „marele castigator” la cea de-a 38-a editie a premiilor Zmeura de Aur (Razzie Awards) 2018, trofee care recompenseaza cele mai slabe filme si performante actoricesti din anul precedent, informeaza hollywoodreporter.com.„The Emoji Movie” …

- Lungmetrajul "Un pas in urma serafimilor", de Daniel Sandu, are cele mai multe nominalizari, 15, la premiile Gopo 2018, concurand pentru trofeul pentru cel mai bun film cu "6,9 pe scara Richter", "Breaking News", "Meda sau partea nu prea fericita a lucrurilor" si "Fixeur", informeaza organizatorii.

- Lungmetrajul "Un pas in urma serafimilor", in regia lui Daniel Sandu, a primit cele mai multe nominalizari, 15, la gala premiilor Gopo 2018, urmat de "6,9 pe scara Richter", de Nae Caranfil, si "Aniversarea", de Dan Chisu, cu cate opt nominalizari fiecare.

- Filmul "Un pas in urma serafimilor", regia Daniel Sandu, a primit cele mai multe nominalizari - 15 - la Premiile Gopo 2018, informeaza organizatorii. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, 23 de lungmetraje romanesti lansate in cinematografe in 2017 au fost luate in considerare…

- Juriile independente ale Festivalului de Film de la Berlin si-au desemnat, sambata, castigatorii, iar printre cele mai premiate pelicule s-au numarat „Teatro de Guerra”, de Lola Arias, si „In the aisles”, de Thomas Stuber.

- Gimnastul se considera nedreptatit de Federatia de Gimnastica si o arata cu degetul pe fosta gimnasta, actualmente sefa Federatiei. Desemnat drept cel mai valoros gimnast roman al anului trecut, Marian Dragulescu (37), multiplu campion mondial si european, se declara total nemultumit de atitudinea pe…

- Cancelarul german Angela Merkel incepe sa-si pregateasca succesiunea, desemnand-o luni pe Annegret Kramp-Karrenbauer pentru postul de secretar general al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), numarul doi in partid, raspunzand astfel criticilor interne care reclama o innoire la varful formatiunii, noteaza…

- Naționala statului Israel și-a desemnat antrenorul interimar pentru confruntarea cu Romania, care va avea loc sambata, 24 martie, la Netanya. Ramasa fara antrenor dupa ce ce contractul lui Elisha Levy a expirat, Federația l-a desemnat in funcția de antrenor interimar pe Alon Hazan, antrenorul naționalei…

- Mazda Vision Coupe Concept a fost desemnat cel mai frumos prototip al anului de experții care s-au aflat in juriul Festival Automobile International. In urma cu doi ani, niponii caștigau același premiu cu ajutorul conceptului RX-Vision.

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a informat ca prorectorul Mihai Dimian a fost desemnat ordonator de credite al USV. Asta, in baza unui ordin emis de noul ministru al Educației, Valentin Popa, la propunerea Senatului universitații. Decizia a fost luata dupa suspendarea din funcție a rectorului…

- Premierul desemnnat, Viorica Vasilica Dancila, a prezentat Guvernul și programul de guvernare, în plenul Parlamentului. „Ma aflu astazi aici pentru a obține de la dumneavoastra votul de învestitura. Daca vom obține acest vot vom guverna cu mândrie și respect pentru…

- Grupurile parlamentare reunite ale PSD si ALDE se întâlnesc, duminica, într-o sedinta comuna la care va participa si premierul desemnat Viorica Dancila. Potrivit secretarului general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, la reuniune vor fi prezenti si liderii de organizatii…

- Premierul desemnat Viorica Dancila discuta sambata cu ministrii in functie si cu cei validati de conducerea PSD pentru un nou portofoliu, urmand ca duminica conducerea PSD sa se intalneasca cu grupurile parlamentare, precum si cu liderii de filiale, a precizat pentru Agerpres secretarul general adjunct…

- Valentin Popa, ministrul desemnat al Educatiei in urma votului din CEx al PSD, ne demonstreaza ca pentru el Limba Romana reprezinta un domeniu cu multe necunoscute. Un montaj care are mari sanse sa devina viral pe YouTube contine toate dovezile in acest sens.

- Liderul PNL Sibiu, Raluca Turcan, afirma ca de fiecare data cand este desemnat un ministru din Sibiu priveste acest lucru cu mari sperante, dar asteapta rezultate palpabile pentru locuitorii judetului. Afirmatia acesteia vine in contextul in care este asteptata o decizie privind cooptarea…

- MERG MAI DEPARTE… Elevi din tot judetul, cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani, participa la editia din acest an a Cupei Tymbark. La sfarsitul saptamanii trecute, sala de sport a Scolii Nr. 4 “Elena Cuza” din Vaslui a gazduit faza judeteana pentru categoriile Under 10 (baieti) si Under 12 (fete). La…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat, pentru AGERPRES, ca pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana, arata ca premierul desemnat, Viorica Dancila, a mintit public cand a afirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sustine modificarile facute…

- UDMR nu este interesata sa guverneze alaturi de PSD Instantaneu de la prezentarea manifestului electoral al UDMR Foto: http://www.rmdsz.ro/multimedia. UDMR nu este interesat sa guverneze alaturi de PSD, dar a dorit sa afle de la premierul desemnat, Viorica Dancila prioritatile…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost închis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD.…

- Dragnea si Dancila se intalnesc astazi cu reprezentantii UDMR Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila. Întrebat,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s-au pronuntat deja în acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care…

- Oferta de ultima ora a presedintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu. Desi ne aflam in anul Centenarului, Tariceanu ii cheama pe cei de la UDMR in coalitia de guvernare. Anuntul a fost facut in conditiile in care ungurii au anuntat deja ca nu isi doresc aceasta mutare.Citește și: George…

- In urma sesizarii, CNCD a decis ca Cristian Tudor Popescu sa fie audiat marti. In emisiunea "Jurnalul de seara" a postului Digi 24 din 16 ianuarie, Cristian Tudor Popescu a asemanat coafura premierului desemnat, Viorica Dancila, cu o specie de maimuta - pavianul cu mantie. In schimb, jurnalistul…

- Una dintre cele mai in voga trupe din Romania, FreeStay, a lansat un nou single, “Daca sunt lup”. Desemnat ca fiind cea mai buna voce masculina a anului 2017, Florin Ristei, solistul trupei, isi spune povestea vietii prin intermediul celei mai recente piese lansate. “Daca sunt lup” este o piesa puternica,…

- Site-ul de specialitate mondoprimavera.com a dat publicitații echipa turului din campionatul Primavera. Desemnat de patru ori jucatorul etapei, din primul „unsprezece” nu putea lipsi Claudiu Micovschi (18 ani), capitanul echipei Genoa. „Mijlocasul de banda al lui Genoa are continuitate…

- Liviu Dragnea: Pe 29 ianuarie, vot de investitura pentru noul Guvern Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca de saptamâna viitoare vor începe discutiile privind componenta noului cabinet, iar Parlamentul va fi convocat în sesiune extraordinara…

- Cristian Tudor Popescu lanseaza un nou atac furibund la adresa premierului desemnat al României, Viorica Dancila. Dupa ce marți seara, la un post de televiziune, a asemanat-o cu o maimuța, acum CTP spune ca Dancila e o ”vida”, pentru ca e din Videle, și îl critica…

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Parlament, Varujan Pambuccian, a anuntat miercuri ca deputatii grupului se vor intalni cu premierul desemnat de seful statului pentru a lua o decizie cum vor vota in Legislativ. "Grupul se va intalni cu prim-ministrul desemnat si vom avea o…

- Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- K. Iohannis l-a desemnat premier interimar pe Mihai Fifor Presedintele Klaus Iohannis a anuntat astazi ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și ca l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar. Președintele a mai spus ca va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice…

- „Vreau sa avem o procedura rapida care va duce la stabilirea unui nou Guvern, fiindca aceasta nesiguranța politica nu trebuie sa degenereze in instabilitate politica și, mult mai important, vreau sa previn posibile urmari economice negative ale acestei cize generate iarași in interiorul PSD”, a declarat…

- Anuntand ca a acceptat demisia pe care i-a prezentat-o Mihai Tudose, primul om in stat a precizat, intr-o scurta declaratie de presa, sustinuta in urma cu doar cateva minute, ca l-a desemat pe Mihai Fifor interimar in fruntea Executivului. Asadar, actualul sef al Ministerului Apararii este prim-ministru…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut astazi o declaratie de presa in contextul demisiei premierului Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi a inaintat demisia si am acceptat o. Aceasta situatie in care s a ajuns ma nemultumette profound si este o situatie care ma ingrijoreaza. Iata ca anb primul an de…

- Desemnat de socrul sau, Donald Trump, sa stabileasca strategia Casei Albe pentru deblocarea procesului de pace din Orientul Mijlociu, Jared Kushner și-a extins spectaculos relațiile de afaceri cu instituțiile...

- Egipteanul Mohamed Salah, golgheterul echipei FC Liverpool, a primit joi, la Accra, trofeul rezervat celui mai bun fotbalist din Africa în anul 2017, cu ocazia unei ceremonii organizate de Confederatia Africana de Fotbal (CAF). Salah, starul nationalei tarii sale, calificata la Cupa Mondiala 2018,…

- Festivalul International de Film de la Berlin a anuntat oficial componenta Juriului pentru competitia de scurtmetraj de anul acesta. Cei trei care vor juriza sunt oameni de film din Portugalia, Africa de Sud si Statele Unite ale Americii.

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat saptamana trecuta ca va anunta in foarte scurt timp daca va cere sau nu revocarea din functie a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Asteptarea se mai prelungeste, in conditiile in care ministrul Justitiei a semnat ordinul de inlocuire pentru zilele…