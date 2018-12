Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a avut loc a 21-a ediție a Galei Fotbalului Romanesc, unde s-au dat o mulțime de premii personalitaților din fotbalul autohton care s-au remarcat in 2018. Fotbalistul anului a fost declarat Razvan Marin (Standard Liege), iar antrenorul anului Dan Petrescu, pentru performanța de a caștiga titlul…

- Capitanul Universitatii Craiova, Alexandru Mitrita, alaturi de Razvan Marin (Standard Liege) si Ciprian Tatarusanu (FC Nantes) sunt candidatii pentru titlul de cel mai bun jucator al anului, in cadrul Galei Fotbalului Romanesc 2018, care va avea loc luni 3 decembrie, ...

- MUNTENEGRU-ROMANIA LIVE. Razvan Marin s-a accidentat in timpul antrenamentului si nu l-a putut termina, astfel ca selectionerul nu va putea conta pe el in meciul de marti. Jucatorul lui Standard Liege urma sa fie titular, dupa ce la meciul cu Lituania a fost suspendat. Mijlocasul lui Standard Liege…

- Joi a avut loc etapa a treia a grupelor Europa League. Romanii ramași in competiție au avut rezultate mixte: Razvan Lucescu, Alin Toșca (PAOK) și Andrei Ivan (Rapid Viena) au pierdut, Cosmin Moți și Claudiu Keseru (Ludogorets) au remizat, iar Alexandru Baluța (Slavia Praga) și Razvan Marin (Standard…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a fost invinsa, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de echipa Chelsea Londra, in etapa I a Grupei L a Ligii Europa, scrie news.ro.Golul a fost marcat de Willian '7. La gazde a jucat si fundasul Alin Tosca, tot meciul. Standard…

- Invitat in cadrul emisiunii ProSport LIVE, Petre Marin a vorbit despre rolul pe care il are Razvan Marin in cadrul echipei Standard Liege, dar si despre relatia pe care o are fostul fundas al nationalei cu actualul mijlocas al Romaniei.