Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, organizeaza a doua ediție a Festivalului Concurs Național de Muzica Folk „Octavian Bud”. Gala de premiere și concertul va avea loc sambata, 10 noiembrie de la ora 17.00 la Filarmonica…

- Sub titlul ”Educa-l, nu-l lovi! STOP VIOLENȚA!”, in cadrul centrelor de tip rezidențial destinate copiilor, aflate in structura Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba, se desfașoara activitați educativ-preventive in cadrul Campaniei – 19 Zile de prevenire a abuzurilor și…

- Cu ocazia Centenarului Romaniei, Direcția de Cultura Carei, Centrul Cultural Carei, Filarmonica Dinu Lipatti Satu Mare și Episcopia Ortodoxa a Maramureșului și Satmarului, prezinta la Sala Teatrului Municipal din Carei un spectacol inedit. Manifestarea culturala care va avea loc in data de 26 octombrie…

- Manifestarile de duminica, 23 septembrie de la Satu Mare, dedicate Centenarului Marii Uniri s-au incheiat in jurul orei 23.00 cu un grandios foc de artificii. Spectacolul de lumini a fost fotografiat si filmat de catre satmarenii prezenti la eveniment. Va reamintim ca Asociatia „Uniti pentru Satu Mare”,…

- Numarul copiilor care au unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate a crescut in cursul acestui an, fata de anul trecut, arata datele furnizate de reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui. Purtatorul de cuvant al institutiei, Irina Cimpeanu,…

- Ziua Calului va avea loc pe stadionul Cetate Ardud duminica, 16 septembrie, orele 12:00. Veti puteaurmari parada trasurilor, demonstratii de cascadorie, concurs de frumusete cabalina pe rase de cai si parada participantilor. Filarmonica ‘Dinu Lipatti’ Satu Mare va sustine muzical si va imbraca frumos…

- Asociatia „Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului” Satu Mare lanseaza o campanie de ajutorare ai celor 50 de copii proveniti din familii defavorizate, aflati sub ocrotirea asociatiei. Este vorba despre ghiozdane si rechizite pentru copii, acum la inceput de an scolar. „Una dintre cele mai mari probleme…