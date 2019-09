Gala 'Antreprenor în România', luni, la Bucureşti Confederatia Nationala a Antreprenoriatului Femeilor (CONAF), prima si cea mai mare confederatie de acest gen din Romania, impreuna cu Federatia Patronala Petrol si Gaze (FPPG), organizeaza luni, la Bucuresti, Gala "Antreprenor in Romania".



In cadrul Galei vor fi prezentate concluziile rezultate in urma dezbaterilor ce au avut loc in cadrul Conferintelor Pactul pentru Munca privind deficitul fortei de munca din Romania, desfasurate in cursul acestei luni la Cluj-Napoca si Iasi.



Principalele teme supuse dezbaterilor evidentiaza probleme majore precum lipsa de personal calificat,…

