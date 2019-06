Gala Absolvenților UNATC 2019: Suntem gata pentru NEXT LEVEL! Gala Absolventilor UNATC 2019 – LICENȚA și MASTER s-a incheiat duminica, 2 iunie. Au fost doua saptamani pline de spectacole, proiecții de filme, ateliere, expoziții, ce au sintetizat munca studenților de la Facultatile de Teatru si Film. Tinerii artiști sunt pregatiți sa treaca la Next Level: alti ani de școala - pentru absolvenții studiilor de Licența - sau primul pas in cariera profesionista - pentru absolvenții studiilor de Master. Tuturor le uram succes! Pastrand tradiția, Facultatea de Teatru a premiat și anul acesta performanța, distinctiile fiind stabilite de colectivul profesoral al… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

