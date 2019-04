Stiri pe aceeasi tema

- Madonna va canta pe scena concursului Eurovision, care se va desfașura in luna mai, la Tel Aviv, in calitate de invitat special. Onorariul cantareței va fi de aproximativ 1 milion de dolari, scrie Variety. Suma va fi oferita de miliardarul si filantropul israelian-canadian, Sylvan Adams, potrivit ziarului…

- Cantareata americana Madonna va sustine un recital in calitate de invitat special pe scena concursului muzical Eurovision 2019, care se va desfasura luna viitoare in Israel, au anuntat luni impresarii vedetei, citati de Reuters. Promotorii concertului, Live Nation Israel, si reprezentantii…

- In mai puțin de luna, artista ce va reprezenta Romania la Eurovision, Ester Peony, ne va demonstra cat de bine conlucreaza talentul sau artistic cu creativitatea regizorala a buzoianului Petre Nastase. Cei doi și echipa lor au repetat, saptamana trecuta, de zor in studiourile din București, iar din…

- Bella Santiago s-a clasat pe locul al treilea in finala naționala Eurovision, in urma voturilor juriului și publicului. Dupa doi ani consecutivi de participare la competiția muzicala, filipineza susține ca are alte planuri cu cariera ei. Bella Santiago a fost o prezența exotica și dinamica pe scena…

- Interpretul rus Serghei Lazarev revine pe scena Eurovision. El va reprezenta in acest an Federatia Rusa la prestigiosul concurs international de muzica.Nu se stie deocamdata ce piesa va interpreta Lazarev la Tel Aviv, dar promite ca va fi ceva inedit.

- Madonna, pe scena Eurovision 2019? Madonna este pe cale sa semneze un contract ce o va duce direct pe scena Eurovision! Multi-miliardarul Sylvan Adams a acceptat sa plateasca o suma deloc de neglijat pentru ca Madonna sa sustina un show pe scena Eurovision 2019, eveniment ce va avea loc la Tel Aviv…

- Omul de afaceri si miliardarul israelian-canadian Sylvan Adams ar fi dezvaluit, pe surs, ca Madonna (60 de ani) va canta la finala din mai a concursului „Eurovision“, ce va avea loc la Tel Aviv.

- Moldova va concura in a doua semifinala a editiei de anul acesta a concursului muzical Eurovision, care va avea loc pe 16 mai, la Tel Aviv, in Israel, potrivit rezultatelor tragerii la sorti, informeaza site-ul oficial al evenimentului.