- O versiune a filmului „Face/Off”, lansat in 1997 cu John Travolta si Nicolas Cage in distributie, este pregatita de Paramount, informeaza Deadline, potrivit news.ro.Paramount l-a angajat pe Oren Uziel („22 Jump Street”) pentru a scrie scenariul, iar Neal Moritz va fi producator. David Permit,…

- "Este dorinta clara si fara echivoc a presedintelui Trump de a veni in vizita la Varsovia ... pana la sfarsitul acestui an, pentru a realiza in totalitate programul vizitei planificate pentru 2 septembrie", a declarat Krzysztof Szczerski citat de agentia de presa poloneza. Partea poloneza…

- ''Este de asteptat ca acordul sa fie semnat, este o declaratie generala privind nevoia de securitate si viitoarea cooperare'', a spus oficialul polonez.Donald Trump se va afla duminica la Varsovia pentru a participa la marcarea a 80 de ani de la inceperea celui de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Institutul Cultural Roman de la Varșovia va fi și in 2019 partener al Festivalului Wschod Kultury. Inny Wymiar / Estul Culturii. Alta Dimensiune de la Bialystok. In data de 29 august, in ziua deschiderii Festiva...

- Presedintele american Donald Trump si cel german Frank-Walter Steinmeier vor marca a 80-a aniversare de la inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial printr-un discurs la Varsovia, duminica, 1 septembrie, a anuntat presedintia poloneza, potrivit AFP. Omologul lor rus Vladimir Putin nu este invitat…

- Marele rabin al Poloniei si-a manifestat miercuri indignarea fata de atitudinea favorabila a puterii conservatoare de la Varsovia fata de o unitate clandestina nationalista acuzata ca a colaborat cu nazistii in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza AGERPRES.El a regretat in…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si Melania Trump vor efectua o vizita in Polonia si Danemarca in perioada 31 august - 3 septembrie, a anuntat miercuri Casa Alba. Casa Alba a informat ca Trump si sotia sa „vor participa la ceremonii comemorative si vor vizita siturile memoriale din Varsovia la 1 septembrie…

- Heiko Maas, ministrul german de Externe, efectueaza o vizita în Polonia, ocazie cu care va participa la o ceremonie de comemorare a Insurecției de la Varșovia din 1944, eveniment în cursul caruia aproape 200.000 de polonezi, majoritatea civili, au murit în luptele contra trupelor Germaniei…