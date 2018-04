Gaina care traieste fara cap! Pasarea nu mai are craniu, dar e vie de o saptamana. Cum de nu moare

Stiri pe aceeasi tema

- Eva Kiss, cantareața devenita celebra in anii ’70-’80 are acum 64 de ani. Artista locuiește in Danemarca alaturi de soțul ei, cu care este maritata de 34 de ani. Eva Kiss și-a luat fiicele cu ea in 1990 și a plecat la Copenhaga, acolo unde o aștepta soțul ei, Radu Constantin. Eva Kiss a marturisit […]…

- Aimee Iacobescu s-a stins din viața, marți (27 martie). In urma cu doi ani, ea a ajuns in atenția publica dupa ce a marturisit ca moare de foame cu pensia pe care o caștiga. In decembrie 2015, regretata actrița i-ar fi imprumutat Cezarei Dafinescu 2.000 de lei, suma pe care o pastra pentru operația…

- Se apropie incercarile marii finale la Asia Express! Vedetele ramase in ultima parte din Drumul Dragonului au trecut prin momente de neimaginat in prima etapa din Thailanda. Incepand ediția de diseara, echipele se vor duela, iar spiritul de competiție vor domina fiecare misiune. Astfel, in tensiunea…

- In plin divorț de Ilie Nastase, Brigitte demonstreaza inca o data ca este in mare forma. Pentru admiratori sau pur și simplu ca sa se simta bine in pielea ei, Brigitte a imbracat o pereche de pantaloni extrem de mulați și și-a scos la inaintare posteriorul in care a investit 4.000 de euro! Rezultatul,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat pentru astazi, 19 martie, la ora 15.00, Comandamentul de iarna. Edilul Capitalei ar putea anunta din nou inchiderea scolilor, dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteo de ger, lapovita, ninsori si polei, valabila in toata…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini senzaționale cu palatul „Mogulului Tipografiilor”, Sorin Peneș! Afaceristul are o vila impresionanta in Cartierul Primaverii, iar aroganța suprema pe care a facut-o acolo unde locuiește lumea buna este ca, in fața casei, a etalat un adevarat parc…

- Nervos dupa o cearta cu un alt șofer, un brailean de 38 ani a apasat pedala de accelarație și a depașit coloana formata la trecerea la nivel cu calea ferata. Accidentul a avut loc in cartierul Lacu-Dulce din Braila. Mașina in care se afla alaturi de soția sa a fost spulberata. Femeia avea doar 35 […]…

- Adela Popescu a trecut printr-o perioada foarte grea, pentru ca a ramas singura cu baiețelul ei și al lui Radu Valcan. Partenerul ei de viața i-a spus ca o ”parasește” pentru cateva saptamani, desigur, in interes profesional. Radu a fost nevoit sa stea in Thailanda, unde prezinta show-ul ”Insula Iubirii”.…

- O șoferița in varsta de 74 de ani din Brașov s-a urcat bauta la volan și a cazut cu mașina in raul Olt. Din fericire, batrana nu și-a pierdut viața. Ea a suferit un traumatism cranio-facial in urma accidentului, dar putea fi mult mai rau. In prezent batrana se afla internata la Spitalul Clinic Județean…

- Un atac terorist a fost comis in Israel, doi soldați israelieni pierzandu-și viața și alți trei fiind raniți, informeaza CNN. Șoferul unui autoturism, autorul atacului, a intrat in mulțime, fiind și el ranit. Ca raspuns la acest atac, ministrul israelian al Apararii, Avigdor Liberman, a reacționat dur.…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.990 locuri de munca, in data de 16 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.014, Prahova…

- O pasarela s-a prabușit peste o șosea intens circulate, la Miami, SUA și ar fi vorba de mai multe victime. Echipele de intervenție au venit la fața locului și acorda ajutoare celor prinși de balustrada. Aceștia nu au anunțat, deocamdata, cate victime sunt. Miami e unul dintre orașele unde traiesc foarte…

- O mama se lupta pentru viața fetiței ei de doar 9 ani. Ionela Coșareanu vrea cu disperare sa-și salveze copila, care urmeaza sa fie operata, dar nu are posibilitați. Jandarmeria Romana a publicat o scrisoarea femeii și spera ca ii o vor putea ajuta pe fetița ei. Tatal ei este plutonier major, iar jandarmii,…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Daca in urma cu ceva timp și-a vopsit parul verde, Delia a opat acum pentru o nuanța mai inchisa. Recent,…

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cristina Fulgusin Mateias a murit s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Indragita artista s-a stins din viața din cauza unei gripe. Familia și apropiații ei nu-și pot reveni din șoc, mai ales ca nimeni nu se aștepta la așa ceva. Potrivit rudelor, cantareața…

- Adrian Mutu a fost dat in judecata de Lucia Bianco, un agent de jucatori din Italia. "Briliantul" este acuzat ca ar fi luat mai multi bani decat ar fi trebuit in urma unui transfer. Dosarul a fost inregistrat pe 7 martie, la Judecatoria Sectorului 1. Italianca solicita executarea silita a…

- Un tanar a fost descoperit mort, duminica, pe o strada din Pitești. Martorii susțin ca barbatul a fost aruncat acolo dintr-o mașina. Surse din interiorul anchetei spun ca victima este angajatul unui circ, cunoscut pentru ca ar fi consumator de etnobotanice. Insa, nu se știe daca acesta era viu cand…

- Dupa opt ani de casnicie, Brigitte s-a decis sa divorțeze de soțul ei, Ilie Nastase, și a introdus cererea la Judecatoria Sectorului 1, din Capitala, chiar de ziua ei, pe 7 februarie. Se pare ca bruneta este hotarata sa inceapa o noua viața, iar ieșirile nocturne alaturi de prietenele ei sunt din ce…

- Prima soție a lui Laurențiu Reghecampf a fost Mariana Pfeiffer. Cei doi au fost casatoriți timp de 14 ani. Au avut o fiica, Ana-Lisa, care a murit la un an și patru luni de la naștere din cauza unor probleme cardiace. Ulterior, a venit pe lume Luca, al doilea lor copil. Mariana Pfeiffer, cea care […]…

- Roxana de la Exatlon are susținatori in toata țara, dar cei mai mulți sunt la Ramnicu Valcea. Acolo locuiește și muncește „razboinica”. Tanara este antrenoare de Kangoo Jumps. Colegele și elevele Roxanei ii duc dorul și au vrut sa-i arata cat de mult o susțin. Imbracate in tricouri albastre, cu sigla…

- Veste bomba in showbiz! Soția lui What’s Up, Simina Ivancea, este insarcinata. Anunțul a fost facut chiar de artist, pe o rețea de socializare. Cantarețul iși dorea nespus de tare sa devina tata și vorbea despre acest lucru inca de acum 5 ani. Iata ca visul lor cel mare s-a indeplinit! Soția lui What’s…

- Situație tensionata intre Mirela Vaida și Daniel Buzdugan, cele doua vedete care cutreiera Bucovina, la „Ie, Romanie”, in cautare de fete frumoase și talente autentice. Cei doi au misiunea de a descoperi cat mai multe fete mandre, dar și locuitori talentați pe care sa-i convinga sa se prezinte la preselecțiile…

- EXATLON 7 martie. Saptamanile petrecute impreuna i-a unit enorm, iar greutațile și probele complicate i-au facut sa fie la fel ca o familie. Astfel, la fiecare eliminare, tristețea și lacrimile apar pe chipurile concurenților de la „Exatlon”. In seara aceasta, mulți dintre participanți nu și-au putut…

- Alexandra Stan trece prin momente mai puțin placute. Tatal artistei se confrunta cu probleme de sanatate și este internat la Spitalul Județean Constanța. Pe contul personal de socializare, cantareața s-a declarat șocata de condițiile din unitatea medicala și a urcat și fotografii cu salonul in care…

- Andrei Stoiva va parasi competiția, din cauza unor problem medicale. Cosmein Cernat este cel care le-a dat vestea colegilor lui Andrei. ”Faimoșii” pierd, astfel, unul dintre cei mai buni concurenți. „Prima veste e ca Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza unor probleme de sanatate. El va veni…

- In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi de Radu Valcan, in noul sezon al emisiunii telespectatorii…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL și fostul ministru al Culturii! Soția acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viața. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul…

- „Masacrul” din Herastrau, in care au fost implicate Bunesa din Urlați, Diana Gureșoaie, Calina Roman și Georgiana Constantin a plecat se pare de la un milionar parasit de soție. Diana Gureșoaie l-a sarutat pe milionarul care petrecea alaturi de Bunesa, ceea ce a infuriat-o la culme pe cea din urma.…

- EXATLON. Scandal mare in timpul disputei dintre Romania și Turcia! Totul a plecat dupa ce un component al romanilor a aruncat bila pe pista turcilor. Unul dintre componenții echipei din Țara Semilunei a luat atitudine. Mai precis, a aruncat cu nisip! EXATLON. Ionuț a luat mingea și a aruncat pe pista…

- Deținatorii de domenii .ro vor plati in fiecare an o taxa de 6 euro fara TVA conform unei decizii luate de ICI, gestionarul departamentului RoTLD. Incepand cu data de 1 martie 2018, a intrat in vigoare schimbarea modului de plata a domeniilor .ro, astfel ca vei plati o taxa anuala de mentenanța. Tariful…

- Decesul subit al celebrului fotbalist Davide Astori l-a șocat profund pe Adrian Mutu. Intristat, „Briliantul” a facut public un mesaj emoționant in memoria capitanulul Fiorentinei. Va reamintim ca sportivul a murit inaintea meciului pe care echipa lui trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa…

- Anda Adam a trecut prin momente cumplite la intoarcerea in țara, de la ”Exatlon”. Cantareața a ajuns in carje dupa o accidentare destul de serioasa suferita la unul din genunchi, și in cateva zile a ajuns pe masa de operație. Dar iata ca dupa zilele mohorate, soarele a rasarit și pe strada Andei Adam!…

- Viviana Lipan (48 de ani) și fiicele ei, gemenele Ana-Maria și Bianca (21 de ani), au caștigat aseara 20.750 de lei, la “Guess My Age – Ghicește varsta”. Cu acești bani, cele doua surori, studente la Informatica, vor sa inceapa o mica afacere in domeniul IT și sa plece intr-o scurta vacanța la Dubai.…

- A fost o seara plina de suspans la „Ferma Vedetelor”! Și asta pentru ca fiecare dintre concurenți simțeau cate un carusel de emoții. In plus, la duel au participat familia Duman și cuplul Dragoș Moștenescu – Narcisa Suciu. In timpul probelor, tensiunea a atins cote maxime, iar la final a fost anunțata…

- Facebook are mai multe informatii despre tine decat iti inchipui. Reteaua sociala are documente ciudate cu ce ai facut tu, indiferent daca ai sau nu cont. Facebook sustine ca foloseste aceste informatii ca sa-ti oferi reclame si continut pe placul tau, dar si din motive de securitate. Daca ai cont poti…

- Iulian Andrei Tataru si-a gasit sfarșitul la doar 31 de ani și cu cateva luni inaintea casatoriei, intr-un tragic accident de circulație petrecut miercuri dimineața, intr-o stație de benzina situata la ieșirea din municipiul Vaslui catre Barlad. Tanarul urma sa faca nunta chiar pe 5 mai și doar cu o…

- Elena Carstea este suparata ca a disparut din preferințele publicului din Romania și a hotarat sa se retraga definitiv din viața muzicala de la noi. Elena este stabilita in SUA alaturi de soțul ei, cetațean american, dar vine constant inapoi in țara. Cu toate astea…nimeni nu a solicitat-o sa cante și…

- Amalia Nastase a simțit pe propria piele ce inseamna sa fii blocat cu mașina, pe un drum național, in toiul iernii. Ex-soția fostului mare tenismen al Romaniei a povestit ca a sunat la 112, iar persoana care a preluat apelul i-a oferit un raspuns halucinant, precizand ca mașinile responsabile cu dezapezirea…

- Oltin Hurezeanu, prietenul lui Ion Oncescu, erste noul concurect al reality show-ului din Republica Dominicana. El a pierdut insa prima proba, iar reacțiile nu s-au lasat așteptate. Mariana a marturisit ca ii pare rau ca Oltin nu a facut fața probei. „Mi-e mila de el”, a spus Mariana. „Va pare rau?…

- La 12 ani, unii dintre copii se joaca cu papușile, coloreaza personajele preferate din carți, citesc povești sau se dedica vreunei pasiuni. Insa, la aceasta varsta cruda, alți copii fac copii. Este și cazul incredibil al unei copile din Iași, care a devenit mama de gemeni la 12 ani. Din nefericire,…

- Vremea ii da batai de cap lui Stelian Ogica. Barbatul se afla in drum spre satul unde locuiește și nu mai poate pleca de acolo. Aflat intr-o stare disperata, a facut un apel la 112 și a solicitat sa vina autoritațile pentru a-l putea scoate din nameți. „Am fost implicat in multe evenimente de genul…

- ȘCOLI INCHISE DIN CAUZA VREMII FEBRUARIE 2018. Romanie e sub cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol, iar autoritațile au decis in unele județe inca de ieri sa inchida școlile, inclusiv București. Intre timp, și in alte instituțiile de invațamant din mai multe zone ale Romaniei s-a decis…

- Un barbat proaspat casatorit si bunica sa au murit, in India, dupa ce unul dintre cadourile pe care l-au desfacut a explodat. Sotia barbatului a fost grav ranita in urma exploziei care a avut loc vineri in statul Odisha, potrivit politistilor. Soumya Sekhar si Reema Sahu s-au casatorit pe 18 februarie…

- Ion, tatal Nicoletei Luciu, se confrunta cu grave probleme de sanatate. A fost operat de trei ori de cataracta, insa fara succes. Recent, și-a pierdut vederea la un ochi, iar riscul de a se intampla același lucru și cu cel de-al doilea este iminent. Tocmai din acest motiv, barbatul se teme ca nu va…

- Dinamo a fost invinsa sambata de Astra, la Giurgiu, scor 2-0, și a ratat patrunderea in play-off și, odata cu aceasta, șansa de a se lupta pentru titlu sau pentru un loc pe podium. ”Cainii” se vor bate insa pentru evitarea retrogradarii! Iata care este programul din play-off: Etapa 1 (3-4 martie) CFR…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. In puținele momente libere pe care le are in timpul filmarilor pentru cel de-al patrulea…