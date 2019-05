Aflati in plina campanie electorala, social-democratii ajung, din nou, subiect de gluma din cauza unei greseli gramaticale de pe un pliant electoral. Astfel, la sectiunea cu promisiuni electorale referitoare la sanatate, social-democratii au transmis ca ofera romanilor "Acces la medicamente compresate", in loc de "medicamente compensate". Imaginea a fost postata pe Cronici pe Bune. In perioada 23-26 mai 2019, cetatenii din statele membre UE vor alege, prin vot direct, noul Parlament European. Romanii sunt chemati la urne pe 26 mai pentru a alege membrii din Romania in PE.