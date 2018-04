Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Național Liberal a realizat un colaj cu gafele premierului Viorica Dancila la audierea la care a fost convocata in urma cu o zi in plenul Parlamentului, un videoclip care a devenit viral pe Facebook . Printre acestea - „s-a depașit ținta de deficit asumata”, „adversarii PSD au pus la bataie…

- Saptamana trecuta, solicitarea PNL ca premierul Dancila sa dea explicatii de la tribuna Parlamentului a fost respinsa de Biroul permanent, dar a fost reluata in sedinta de luni si a fost acceptata.Anuntul a fost facut de catre secretarul Camerei Deputatilor Georgian Pop, care a precizat ca…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, i-a solicitat marti presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ii 'permita' premierului Viorica Dancila sa se prezinte in Parlament la dezbaterea "Ora...

- Victor Ponta a postat sambata, pe Facebook, un discurs pe care l-ar fi tinut daca ar fi participat la Congresul PSD de la Sala Palatului. "Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018. Titlul de mai sus reprezinta, din pacate, doar o dorinta. De la formarea oficiala a PSD…

- Manifestantii scandeaza impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE si cer demisia presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului: "PSD, ciuma rosie", "Demisia!", "Hotii!", "Cuib de hoti si de mafioti". De asemenea, oamenii afiseaza pancarte cu mesajele "Referendum pentru legile Justitiei", "Vrem…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica sustine ca nu va renunta la principiile social-democratiei europene moderne si la lupta impotriva coruptiei, precizand ca stanga comunista a lui Liviu Dragnea descurajeaza munca si incurajeaza hotia. Edilul iesean, exclus recent din PSD, se adreseaza luni, intr-o postare…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans i-a oferit un marțișor premierului Viorica Dancila, in cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara la București. Pe contul de Twitter a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania se arata ca ”oficialul european a marcat inceputul primaverii…

- In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta joi seara, incepand de la ora 18:00, un raport privind "activitatea manageriala la DNA". Anuntul a fost facut saptamana trecuta, pe pagina personala de Facebook a ministrului Tudorel Toader. Tot saptamana trecuta ministrul a precizat ca va prezenta…

- "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. Stiu ca nu este timp pentru felicitari si, din acest motiv, astazi, am venit insotita de o echipa de ministri pentru a…

- Presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, Ana Dragu, critica, intr-o postare pe Facebook afirmatia premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept “autisti” pe cei care “dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”, Dragu afirmand ca postarea sa poate fi consideara o sesizare catre…

- Fostul international Gheorghe Popescu a anuntat, miercuri, ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa fie eliberat din functia de consilier de stat si numit consilier onorific in programul pentru organizarea Campionatului European din 2020, transmite News.ro . El a precizat ca doreste aceasta schimbare…

- "Daddy, e groasa (MA) cu Valcov. Dragnea, intelege ca mentinerea lui Darius Valcov in functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului nu este posibila. Este adevarat ca aceasta condamnare la 8 ani de inchisoare pentru coruptie nu este definitiva, dar standardele politice intr-un…

- [citeste si] "Victor Ponta, postarea asta are fix valoare de autodenunț. Pentru ca, daca l-ai ras pe Daniel Morar la presiunea cu Liviu Dragnea, inseamna ca ești complice cu el. Și nu știu cat te ajuta chestia asta. Sau, poate, te-ai ințeles cu Codruța Kovesi. Ceea ce nu m-ar mira. Dat fiind…

- Autostrazile premierului Viorica Dancila: Romania ar putea avea 350 de kilometri noi de autostrada pana in 2020. ECONOMICA.NET prezinta proiectele pe care se bazeaza promisiunea sefei Executivului, considerata fantezista de catre un ONG dedicat infrastructurii. Reteaua de autostrazi a Romaniei ar putea…

- Intr-o postare pe Facebook, Victor Ponta critica masurile fiscale luate de PSD și ii acuza pe foștii sai colegi de minciuna. Fostul președinte al PSD spune ca sub conducerea lui Dragnea, partidul da dovada de dispreț fața de alegatorii sai iar țara va ajunge in aceeași situație ca și in 2010. Victor…

- "(...) statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. Majoritatea romanilor vad cu ingrijorare ca Romania a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale, inclusiv fata de primii ani de dupa 1990, cand o serie de institutii…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor…

- PNL a anuntat vineri ca va face orice pentru a se opune „demersurilor anti-romanesti si anti-occidentale ale trupei conduse de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu”, iar premierul Dancila va trebui sa explice cum va implementa programul de guvernare. Liberalii mai spun ca Guvernul trebuie sa…

- "Este tot mai clar faptul ca Dragnea si vasalii sai din PSD si ALDE vor forta in Parlament sarje decisive pentru capturarea statului, ingenuncherea intreprinzatorilor privati, a celor cu profesii liberale si a oricui va indrazni sa-i conteste, precum si pentru subordonarea politica a Justitiei. In…

- Gheorghe Piperea a fost consilier onorific al fostului premier Mihai Tudose pe chestiuni de fiscalitate, banking, piata de capital si insolventa, iar Remus Vulpescu a fost consilier onorific pentru Strategia de dezvoltare economica integrata, ambii cu activitate neremunerata. Pe 13 noiembrie…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- UPDATE ora 17:35 Parlamentul reunit in sedinta extraordinara a acordat astazi votul de investitura Cabinetului condus de Viorica Dancila. S-au inregistrat 282 de voturi pentru si 136 impotriva. In prezentarea programului de guvernare, premierul desemnat Viorica Dancila a, precizind ca obiectivul mandatului…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca premierul desemnat, Viorica Dancila, nu va face altceva decat sa "finalizeze subordonarea Justitiei fata de interesele lui Liviu Dragea", iar Romania, la 100 de ani de la Marea Unire, se confrunta cu perspectiva unui…

- Premierul desemnnat, Viorica Vasilica Dancila, a prezentat Guvernul și programul de guvernare, în plenul Parlamentului. „Ma aflu astazi aici pentru a obține de la dumneavoastra votul de învestitura. Daca vom obține acest vot vom guverna cu mândrie și respect pentru…

- Ministrul propus pentru Aparare, Mihai Fifor, a precizat, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. "Trebuie sa intarim capabilitatile militare…

- USR considera ca noul guvern nu este compus din oameni supuși lui Liviu Dragnea iar numirile sunt o “bataie de joc” la adresa Romaniei. USR considera ca numirile in actualul guvern reprezinta o bataie de joc la adresa Romaniei. “Numirile din actualul guvern sunt o bataie de joc fara precedent in istoria…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, premierului desemnat Viorica Dancila și șefilor celor doua camere ale Parlamentului o scrisoare de avertisment privind reforma justiției. Țara noastra risca sancțiuni dure precum cele aplicate, in decembrie, Poloniei, atunci fiind declanșat, in premiera, Articolul…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- NEWS ALERT A murit senatorul UDMR Attila Verestoy Senatorul UDMR Attila Verestoy a murit, miercuri, la varsta de 63 de ani, din cauza unor afectiuni pulmonare. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko Bela, acesta suferea de cancer si a decedat la Viena. "Îl regret ca politician si ca…

- Viorica Dancila a transmis primul mesaj pe Facebook de cand a fost desemnata premier. Ea a publicat pe rețeaua de socializare o fotografie cu un mesaj de Ziua Unirii Principatelor. „Unirea Tarii Romanesti cu Moldova, prin actiunea unor adevarati oameni de stat, e un moment cheie al istoriei noastre.…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, lanseaza un atac dur la adresa PSD, susținand ca noul guvern „va fi un eșec total” și ca, indiferent de componența cabinetului, „pentru Romania va fi rau”, scrie stiripesurse. „Noul Guvern al PSD, al treilea cu valabilitate semestriala va fi un esec total, un guvern al…

- Liviu Dragnea, despre protestul din 20 ianuarie. Liderul PSD a precizat luni ca la protestele de sambata au participat 25.000 de manifestanți și nu 70.000, conform evaluarilor oficiale pe care le-a consultat. Dragnea a menționat ca nu trebuie ca el trebuie sa dea un raspuns cu privire la nemulțumirile…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, a sustinut joi ca, prin desemnarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, presedintele Klaus Iohannis a dat dovada de "indecizie" si "neputinta", adaugând ca seful statului putea cere un alt prim-ministru…

- Klaus Iohannis a pierdut pe retelele de siocializare- Daca la momentul anuntului Klaus Iohannis avea peste 1.815.300 de fani pe pagina oficiala de Facebook, acum are in jur de 1.813.800. Decizia sa a provocat comentarii precum: "Tocmai v-ati pierdut votul din partea mea la urmatoarele alegeri",…

- Iohannis pierde sprijinul comunitaților #Coruptia Ucide și #REZISTENTA: "Gest inacceptabil” Comunitatea #Coruptia Ucide critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta propunerea PSD pentru desemnarea Vioricai Dancila ca premier. "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- "Credeti ca Presedintele trebuie s-o accepte pe Viorica Dancila ca Prim-ministru, la propunerea gruparii Dragnea din PSD sau sa incerce o alta solutie pentru Romania, cu orice riscuri, avand in vedere ca dupa un an de la castigarea incontestabila a alegerilor, PSD nu pare nici pregatit, nici preocupat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Inaintea sedintei care va transa razboiul iscat in cadrul PSD, Liviu Dragnea si Mihai Tudose primesc critici dure pentru intreg scandalul. Europarlamentarul Daniel Buda sustine ca liderul PSD arunca Romania intr-o noua criza politica si avertizeaza ca neintelegerile dintre social-democrati se vor…

- ”Situatia de azi este cea mai rea posibila : pentru oamenii care vor si au nevoie sa aiba incredere in Politie, pentru majoritatea covarsitoare a angajatilor corecti si muncitori din Ministerul de Interne , pentru Guvern si pentru PSD - toti avem de pierdut! Carmen Dan trebuie sa plece din…

- Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, ea a replicat: "Categoric, nu". "Liviu Dragnea este ales de catre toti membrii de partid, din toata tara. Nu poate fi inlaturat presedintele printr-un congres -…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a precizat, intr-o postare pe contul sau de socializare, ca majorarile salariale din domeniul sanatații este una dintre marile realizari ale guvernului și asta pentru ca au reușit sa reduca plecarile medicilor din Romania. Liviu Dragnea considera ca majorarile salariale…

- „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. E una din cele mai importante reusite ale programului nostru de guvernare!”, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea, pe Facebook. Postarea a fost insotita de un articol publicat de Ziarul Financiar,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, pe Facebook, ca majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania, afirmand ca este una din cele mai importante reusite ale programului de guvernare. „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ…