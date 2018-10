Gafele jenante comise de spionii ruși în ultimele săptămâni In doar 30 de zile, imagini si informatii despre potențiali agenti ai Direcției Principale de Informații (GRU) au fost facute publice, mai intai de prim-ministrul britanic Theresa May, si mai apoi de autoritatile olandeze. Dar mai exact care au fost pistele utilizate de investigatori pentru identificarea și prinderea presupușilor agenți? Unul dintre cei suspectati ca ar fi spioni de catre investigatorii olandezi a inregistrat mai multe vehicule la o adresa din nord-vestul Moscovei. Coincidenta sau nu, era exact adresa centrului de pregatire al serviciului de informatii din care se presupune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

