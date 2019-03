Stiri pe aceeasi tema

- ONLINE… Dupa evenimentul scandalos de la Arsura, in care o mama era vazuta cum isi teroriza propriul copil de numai 10 ani, iar tatal vitreg filma, fiecare parinte s-a intrebat ce-o fi in inima unei femei care ajunge in asemenea situatie, mai ales ca Protectia Copilului i-a luat toti cei trei copii.…

- Ministerul Fondurilor Europene a anuntat, sambata, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca progresele inregistrate de echipa care gestioneaza Programul Operațional Capital Uman (POCU) au fost prezentate in cadrul Comitetului de Monitorizare reunit, la Bucuresti, in prezența reprezentanților European…

- Ministerul Fondurilor Europene Romania, printr-un mesaj publicat pe Facebook, a transmis ca progresele inregistrate de echipa care gestioneaza Programul Operațional Capital Uman (POCU) au fost prezentate in cadrul Comitetului de Monitorizare reunit, ieri, la București, in prezența reprezentanților…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a postat pe Facebook un mesaj cu subințeles dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD, care a avut loc duminica la Palatul Parlamentului. Firea a distribuit o imagine in care apar mai multe bețe de chibrit, unul fiind scos din rand. Pe fotografie este scris…

- Dan Negru a postat pe conturile de socializare o fotografie veche de acum 20 de ani in care carismaticul prezentator de televiziune apare alaturi de Delia Matache. In spiritul provocarii lansate in social media, „#10yearchallenge”, sub haștagul careia majoritatea vedetelor și-au postat fotografii de…

- Social-democratul Constantin Guguianu a demisionat, luni, din functia de consilier judetean si din cele detinute in cadrul formatiunii politice, dupa ce, saptamana trecuta, a redistribuit pe Facebook o fotografie trucata cu presedintele Klaus Iohannis, potrivit Biroului de presa al Partidului Social…

- Un consilier judetean din Vrancea, ales pe listele PSD, a demisionat, luni, dupa ce a redistribuit pe retelele de socializare o fotografie trucata cu presedintele Klaus Iohannis, in care acesta apare in uniforma...

- "Ca urmare a acțiunii personale de a redistribui pe rețelele sociale o fotografie trucata cu Președintele Romaniei, consilierul județean Constantin Guguianu și-a prezentat luni, 14 ianuarie 2019, demisia din demnitatea publica, dar și din calitațile deținute in cadrul organizației PSD Vrancea.…