Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, participa, joi si vineri, la Reuniunea ministrilor Apararii din statele membre ale Initiativei B9, care va avea loc la Varsovia, informeaza un comunicat al MApN. La reuniune, co-organizata de ministerele de resort din Polonia si Romania, vor participa…

- Italia si China au semnat sambata un Memorandum de Intelegere in sprijinul proiectului de mare amploare cunoscut sub denumirea de "Noul Drum al Matasii", prin care Beijingul urmareste sa-si intensifice comertul cu Occidentul in pofida reticentei UE. Documentul - structurat în 29 de acorduri…

- ​Rezultatul privind Brexit înca nu este cunoscut, asadar este normal ca britanicii sa se întrebe despre situatia calatoriilor, pasapoartelor si chiar a animalelor de companie. În cazul unui Brexit fara un acord, multe lucruri se vor schimba. De exemplu, cetatenii britanici vor trebui…

- Care este legatura dintre cele doua „performante“ ale Romaniei explica Forumul Economic Mondial, analizand datele Organizatiei internationale pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD). Romania a inregistrat cea mai mare rata a Produsului Intern Brut pe ora dintre toate tarile OECD, in anul 2017,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), care va avea loc la Kosice, in Republica Slovaca, potrivit unei informari a Administratiei Prezidentiala.La eveniment vor participa si sefii de stat din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania,…

- Analistul politic Alexandru Coita face lumina in cazul selectarii procurorului european. In cazul Parchetului European (European Public Prosecutor's Office - EPPO), procesul de selecție se desfașoara in baza Regulamentului Consiliului 2017/1939 din 12 octombrie 2017. Un numar de 22 de țari participa…